"Oscar adaylarındaki değişimde, film festivallerinin ciddi payı var"

İSTANBUL (AA) - Sinema yazarı Suat Köçer, Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen filmlere ilişkin, "Gerek konuları ve gerekse teknik yaklaşımları itibarıyla dikkati çeken yapımların aday listelerine girdiği gözleniyor. Bu yıl da değişimin yansımalarını görmek mümkün." dedi. "Oscar" olarak bilinen "Akademi Ödülleri" ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Köçer, Oscar’ın aday yönetmenlerine bakıldığında, üç ismin öne çıktığını söyledi. Bu yılın iddialı yönetmenlerinden birinin kuşkusuz Alfonso Cuaron olduğunu belirten Köçer, şöyle konuştu: "Seyirciler ve sinema çevrelerince büyük beğeni toplayan 'Roma', BAFTA ve Altın Küre ödüllerini aldı. Cuaron'un 'En İyi Yönetmen', Roma'nın ise 'En İyi Film' ödüllerini alacağına dair genel bir beklenti var. Öte yandan 'BlacKkKlansman'ın yönetmeni Spike Lee ile 'Sarayın Gözdesi' (The Favourite) filminin yönetmeni Yorgos Lanthimos, bu daldaki ödülü göğüslemeleri sürpriz olmaz." Köçer, ödüllerin Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akademinin bine yaklaşan üye sayısıyla hemen her yıl değişen koşullara ayak uydurduğu söylenebilir.

Artan üyelerin görüş ve eğilimleri tercihlere yansıyor haliyle. Bu sebeple gerek konuları ve gerekse teknik yaklaşımları itibariyle dikkati çeken yapımların aday listelerine girdiği gözleniyor. Bu yıl da değişimin yansımalarını görmek mümkün. Marvel serisinin son halkası 'Black Panther'in En İyi Film dahil 6 dalda aday gösterilmesi bunun bir örneği. Öte yandan son yıllarda ciddi biçimde varlığını hissettiren minimalist yapımların Oscar'da bir dönüşümün işareti olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl 'Roma' ve 'Sarayın Gözdesi' gibi biçimsel özellikleriyle dikkat çeken yapımların iddialı şekilde öne çıktığını görüyoruz. Her iki film de 10 ayrı dalda aday olarak Oscar'ın hakim anlayışının değişimine yönelik süreci pekiştiriyor." - "Akademi Ödülleri, diğer festivallere karşı imaj bakımından kan kaybediyor" "En İyi Film" dalında aday gösterilen yapımların konu ya da yaklaşımlarıyla nitelik bakımından da aynı değişimin izlerini taşıdıklarını vurgulayan Köçer, "Oscar'ın Hollywood'un ana akım anlayışını benimseyen alışıldık çizgisi, daha özgün konu ve farklı deneysel çabaların öne çıktığı yapımlarla başka bir noktaya doğru evriliyor.

Oscar'ın üye profili kadar dünyanın diğer ülkelerinde düzenlenen film festivallerinin de bu değişimde ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Cannes ve Berlin başta olmak üzere dünya sinemasını ciddi biçimde etkileyen büyük festivallerin Oscar'ı da etkilediği ve bu etkinin güç geçtikçe dozunu arttıracağı açık." diye konuştu.