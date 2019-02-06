Oscar bu yıl sahiplerini sunucusuz bulacak

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve Oscar olarak bilinen ABD’deki Akademi Ödülleri bu yıl sunucu olmadan sahiplerini bulacak.

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden Oscar Ödüllerinde, 30 yıl sonra bir ilk yaşanacak. Los Angeles’ta 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek törende resmi bir sunucu olmayacak. Akademi Ödülleri’ni düzenleyen ABC Entertainment Başkanı Karey Burke konuya ilişkin açıklamasında, ödüllerin ünlü isimler tarafından sahiplerine takdim edileceğini ifade etti.

Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğunu yapması planlanan Amerikalı oyuncu ve komedyen Kevin Hart, Aralık ayında sosyal medya üzerinden yaptığı homofobik paylaşımlarının yol açtığı tartışma nedeniyle bu görevden çekildiğini açıklamıştı.

