Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?

Pazar gecesi Hollywood için büyük gün. 2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri) ile yine sinema dünyasının yıldızları taçlandırılacak.

Ancak bu yılın adayları, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak izleyiciyle buluşmakta zorlanan filmlerdi. Bunda hem pandeminin, hem de her izleyici profiline uygun film yapma amacından uzaklaşma eğiliminin etkisi oldu.

Aday olan filmlerin çoğu, en çok izlenen filmler listelerinde yer bulmadı.

Belki dikkatinizi çekmiştir - bu yılın en iddialı yapımlarından biri olan ve 10 dalda adaylığı bulunan siyah beyaz film Mank, sinema tarihinin en iyi filmleri arasında sayılan Citizen Kane'in (Yurttaş Kane) nasıl çekildiğini anlatıyor.

Eski Hollywood'a bir saygı duruşu niteliği taşıyan film, Citizen Kane'in senaryo yazarı Herman J Mankiewicz'in hikayesi etrafında şekilleniyor.

İnternet üzerinden yayın yapan platformlardaki filmlerin ne kadar izlendiğini ölçmeyi hedefleyen Flix Patrol sitesine göre, Netflix'te yayınlanan Mank, son 12 ayın en popüler 500 filmi listesinde yoktu.