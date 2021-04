Oscar Ödül Töreni: Aday olan filmleri kaç kişi izledi?

Flix Patrol, en çok izlenen 10 film listesinde ne kadar süre kaldıkları ve kaç ülkede izlendikleri gibi kategoriler üzerinden filmlere puan veriyor. Yöntem mükemmel değil belki ama elimizdeki en iyisi bu. Sinemadan farklı olarak, internetten yayın yapan platformların izleyici rakamlarına ilişkin güvenilir verilere ulaşmak zor.

Flix Patrol'e göre Mank 69 puan alırken, listede 500'üncü film olan 2020 yapımı Escape From Pretoria'nın puanı 1.700'dü.

Film Aralık ayında Netflix'te yayımlanmasından bu yana ABD'nin ilk 10 listesinde yalnızca bir gün kaldı ve listenin sonuncusuydu.

Flix Patrol'un kurucusu Tomáš Vyskočil'e göre, Netflix için büyük prestij sağlayan bu film, çoğu izleyici açısından ise "neredeyse görünmezdi".

Vyskočil, "Film prömiyerini yaptığı zamanda dahi Netflix'in bana önerdiği filmler arasında yoktu ve buna şaşırmıştım. Genelde Netflix yeni yapımlarını herkese, tarzları ne olursa olsun önerirdi ama Mank'ta bu olmadı" yorumunu yaptı.

"İnsanlar daha çok Thunder Force'u izliyor"

Netflix'in Oscar için yarışan diğer filmleri, Aaron Sorkin'in yönettiği The Trial of the Chicago 7, Chadwick Boseman ile Viola Davis'in 1920'nin blues sanatçılarını canlandırdığı Ma Rainey's Black Bottom, Hillbilly Elegy ve Pieces of a Woman.