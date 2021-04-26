Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı, tören TSİ 03:00'te başlayacak

2021 Oscar Ödül Töreni (93. Akademi Ödülleri), TSİ 03:00'te başlayacak.

Ödül töreni, bu yıl dünyanın farklı yerlerinde kurulan stüdyolarda yapılacak.

Altın Küre, Bafta ve Emmy ödül törenlerinden farklı olarak, Oscar adaylarından belirlenen bu mekanlardan birinde bizzat törene katılmaları istendi.

10 farklı kategoride aday olan Mank filminin, başlıca kategorilerde ödül alma ihtimali düşük görülürken; Nomadland, Minari ve Ma Rainey's Black Bottom filmlerinin öne çıkması muhtemel.

Oscar töreninden gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Oscar adayları

Farklı kategorilerde en çok adaylığı olan filmler şunlar:

10 adaylık - Mank

6 adaylık - The Father

6 adaylık - Judas and the Black Messiah

6 adaylık - Minari

6 adaylık - Nomadland

6 adaylık - Sound of Metal

6 adaylık - The Trial of the Chicago 7

2021 Oscar adayları tam listesi

En İyi Film:

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Erkek Oyuncu:

Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

En İyi Kadın Oyuncu:

Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day - The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Nomadland

Carey Mulligan - Promising Young Woman

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr - One Night in Miami…

Paul Raci - Sound of Metal

Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Maria Bakalova - Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close - Hillbilly Elegy

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Youn Yuh-jung - Minari

En İyi Yönetmen:

Thomas Vinterberg - Another Round

David Fincher - Mank

Lee Isaac Chung - Minari

Chloé Zhao - Nomadland

Emerald Fennell - Promising Young Woman

En İyi Uyarlama Senaryo:

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami…

The White Tiger

En İyi Özgün Senaryo:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman (Yetenekli Genç Kadın)

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Animasyon:

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

En İyi Belgesel:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Yabancı Dilde En İyi Film:

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

En İyi Sinematografi:

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

En İyi Kostüm Tasarımı:

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinnochio

En İyi Film Kurgusu:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Pinocchio

En İyi Özgün Müzik:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

En İyi Özgün Şarkı:

"Fight for You" - Judas and the Black Messiah

"Hear My Voice" - The Trial of the Chicago 7

"Husavik" - Eurovision Song Contest

"Io Si (Seen)" - The Life Ahead

"Speak Now" - One Night in Miami...

En İyi Prodüksiyon Tasarımı:

The Father

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

En İyi Ses Kurgusu:

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

En İyi Görsel Efekt:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

En İyi Kısa Animasyon:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

En İyi Kısa Belgesel:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

En İyi Kısa Film:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar ödülleri, pandemi nedeniyle 3 ay ertelenmişti. Adaylar ise internet üzerinden, oyuncu Priyanka Chopra ve müzisyen eşi Nick Jonas'ın sunduğu canlı bir programla duyurulmuştu.

Geçen sezon ödül törenleri çoğunlukla sinema dünyasının önemli isimleri, yönetmen ve oyuncuların evlerinden ve sanal platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.