Oscar ödülleri - Kazananların tam listesi

Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi, Pazar gecesi ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi.
Oscar Ödülleri'nin 92 yıllık tarihinde ilk defa İngilizce dışındaki bir dilde çekilen bir film en iyi film ödülünü kazandı: Bong Joon Ho'nun yönettiği, Güney Kore yapımı Parazit filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film kategorilerinde Oscar ödülünü kazandı.
Aşağıda adayların ve kazananların tam listesini bulabilirsiniz.
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Anthony Hopkins, The Two Popes
Al Pacino, The Irishman
Joe Pesci, The Irishman
KAZANAN - Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
En iyi animasyon film
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
KAZANAN - Toy Story 4
En iyi animasyon kısa film
Dcera (Daughter)
KAZANAN - Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
En iyi özgün senaryo
Knives Out
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
KAZANAN - Parasite
En iyi uyarlama senaryo
The Irishman
KAZANAN - Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
En iyi kısa film
Brotherhood
Nefta Football Club
KAZANAN - The Neighbours' Window
Saria
A Sister
En iyi prodüksyon tasarımı
The Irishman
Jojo Rabbit
1917
KAZANAN - Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
En iyi kostüm tasarımı
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
KAZANAN - Little Women
Once Upon a Time in Hollywood
En iyi belgesel
KAZANAN - American Factory
The Cave
The Edge of Democracy
For Sama
Honeyland
En iyi kısa belgesel
In the Absence
KAZANAN Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)
Okuyucu Yorumları 0 yorum