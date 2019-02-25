HABER

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bu yıl 91’incisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Töreni’nde, sinemanın en iyileri seçildi.

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 91’incisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Töreni’nde, sinemanın en iyileri seçildi. En İyi Film Ödülü Green Book’a verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron’un oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Bohemian Rhapsody’deki oyunculuğuyla takdir toplayan Rami Malek’in, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise “Sarayın Gözdesi” ile Olvia Colman’ın oldu.
Akademi Ödülleri (Oscar) ABD’nin Los Angeles şehrindeki Dolby Theater’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en çok ödül alan filmi, Bohemian Rhapsody filmi oldu. Filme "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödül verildi. En İyi Film Ödülü Green Book’a verilirken, En İyi Yönetmen Ödülü ise Roma filmi ile Alfonso Cuaron’un oldu.
İşte 91’inci Akademi Ödülleri’nde kazananlar:
En İyi Film: Green Book
En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)
En İyi Erkek Oyuncu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
En İyi Kadın Oyuncu: Olivia Colman (The Favourite)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Green Book)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)
En İyi Özgün Senaryo: Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)
En İyi Uyarlama Senaryo: Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)
En İyi Özgün Müzik: Ludwig Goransson (Black Panther)
En İyi Özgün Şarkı: Shallow (A Star Is Born)
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Vice
En İyi Kostüm Tasarımı: Black Panther
Yabancı Dilde En İyi Film: Roma
En İyi Görsel Efekt: First Man
En İyi Kurgu: Bohemian Rhapsody
En İyi Ses Kurgusu: Bohemian Rhapsody
En İyi Ses Miksajı: Bohemian Rhapsody
En İyi Belgesel: Free Solo
En İyi Kısa Belgesel: Period. End Of Sentence
En İyi Animasyon Filmi: Spider-Man: Into the Spider-Verse
En İyi Kısa Animasyon: Bao
En İyi Kısa Film: Skin
En İyi Yapım Tasarımı : Black Panther
En İyi Sinematografi: Roma

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Varank: “Antartika’da al bayrağımız göndere çekildi"Bakan Varank: “Antartika’da al bayrağımız göndere çekildi"
Şırnak Valisi Aktaş, Irak ve Suriye sınırında incelemelerde bulunduŞırnak Valisi Aktaş, Irak ve Suriye sınırında incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Bakan Varank müjdeyi verdi

Bakan "Müjdeyi veriyorum" dedi ve açıkladı

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Kartal'daki çöken binada kurtarma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Görüntüler 19 gün sonra ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.