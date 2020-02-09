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Oscar Ödülleri Sahiplerini Buluyor

09.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Hollywood yıldızları film endüstrisinin en büyük gecesi Oscar Ödül Töreni için bu gece kırmızı halıda boy gösterecek

Hollywood yıldızları film endüstrisinin en büyük gecesi Oscar Ödül Töreni için bu gece kırmızı halıda boy gösterecek.

Akademi Ödülleri’nin en önemli kategorilerinden olan ‘‘en iyi film ödülü’’ için dokuz film yarışıyor. Kulislere göre eleştirmenlerin favorisi, geçen haftalarda birçok ödül alan birinci Dünya Savaşı konulu ‘‘1917’’nin ‘‘en iyi film’’ Oscar’ını alma olasılığı yüksek.

En iyi film kategorisindeki diğer iddialı yapımlarsa Güney Kore yapımı kara komedi ‘‘Parasite’’ ve ünlü yönetmen Quentine Tarantino’nun ‘‘Once Upon a Time in Hollywood’’.

Çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan ‘‘Joker’’le ilgili yapılan yorumlarsa karışık. Joker tüm kategorilerde toplam 11 adaylıkla lider durumda. Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix de en iyi erkek oyuncu dalında ödülün favorilerinden.

Ünlü yönetmen Martin Scorcese’nin ‘‘The Irishman’’i ise beklenen ivmeyi gösteremedi ve film ödüllerinin dağıtıldığı birçok organizasyonda beklenen başarıyı sağlayamadı.

Güney Kore yapımı ve bu dilde çekilen ‘‘Parasite’’in en iyi yabancı film dalında Oscar alması bekleniyor. Film hem ‘‘en iyi film’’ hem de ‘‘en iyi yabancı film’’ kategorilerinde ödül almayı başarırsa bu Oscar tarihinde bir ilk olacak.

‘‘En iyi kadın oyuncu’’ kategorisinin favori ismi ‘‘Judy’’ adlı yapımdaki rolüyle Renee Zellweger. Oyuncu kategorilerinin tamamında beyaz olmayan tek aday ise en iyi kadın oyuncu ödülü için yarışan Cynthia Erivo. Akademi ödülleri daha önceki yıllarda adaylar arasında çeşitliliği gözetmediği için eleştirilere maruz kalmıştı.

Los Angeles’taki Dolby Tiyatro salonunda yapılacak etkinliğin bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sunucusu olmayacak. Konuk sunucular arasındaysa Tom Hanks, Jane Fonda ve Diane Keaton gibi isimler var.

En iyi orjinal şarkı dalında yarışan Elton John, Idina Mendez, Randy Newman, Chrissie Metz ve Erivo gibi isimler sahnede şarkılarını seslendirecek. Törende sahne alacak bir diğer şarkıcıysa yeni James Bond filminin şarkısını seslendiren Billie Eilish.

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