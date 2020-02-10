Oscar Ödülleri töreninde Billie Eilish kırmızı halıya damga vurdu!

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenleniyor.

Oscar Ödül Töreni başlamadan önce ünlü isimlerin tasarım kıyafetleriyle geceye giriş yaptığı kırmızı halı geçit töreni başladı.

BİLLİE EİLİSH KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

18 yaşındaki müzisyen Billie Eilish, bir sonraki James Bond filminin müziklerini yapacak olan Billie Eilish geceye gelirken Chanel giydi. Eilish'in giyiminin yanı sıra tırnakları ise büyük dikkat çekti. Öte yandan Yönetmen Spike Lee, geceye hayatını bir helikopter kazasında kaybeden basketbolcu Kobe Bryant'ı andığı 24 numaralı ceketiyle geldi.

Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni'nin 92'incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşiyor.

Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi'ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı.



