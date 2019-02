Oscar Ödüllerinde Zafer 'Green Book'un

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar sahiplerini buldu. 1929 yılından bu yana düzenlenen Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film' kategorisindeki ödülün sahibi, ünlü bir piyanist ve konser turunda şoförü olarak çalışan Tony’nin hikayesini anlatan ‘Green Book' oldu.

En iyi erkek oyuncu ödülünü gecenin favorilerinden Rami Malek, 'Bohemian Rhapsody’de canlandırdığı Queen’in ünlü solisti Freddie Mercury ödülüyle kucakladı. Malek, yer aldığı Mr. Robot dizisi televizyonda sürerken, sinema dalında en büyük ödülü de almış oldu.

Malek, konuşmasında ‘Göçmen ve kendine karşı dürüşt eşcinsel bir adamın filmini yaptık. Bu akşam onu ve hikayesini sizle kutluyor olmam, böyle hikayelere nasıl özlem duyduğumuzun kanıtı’’ dedi.

En iyi kadın oyuncu Oscarı da 'The Favourite' filminde canlandırdığı Kraliçe Anne rolüyle Olivia Colman’ın oldu. Film, 18'inci yüzyılda Kraliçe Anne dönemindeki iktidar çekişmeleri ve siyasi entrikaları konu alıyordu.

Bu yıl sunucusuz gerçekleştirilen ödül töreni, Queen ve Adem Lambert’ın ‘’We Will Rock You’’ and ‘’We Are Champions’’ performansıyla başladı.