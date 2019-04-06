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Oscar ödüllü Jane Fonda: Kendimden vazgeçiyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü usta oyuncu Jane Fonda, “Evliliğimin ardından ciddi ilişkilerim oldu ama yapamadım. Birisiyle birlikte olduğumda, kendimden vazgeçiyorum” ifadelerini kullandı.

Oscar ödüllü Jane Fonda: Kendimden vazgeçiyorum

Hollywood’un usta oyuncularından Jane Fonda, Vogue dergisine kapak oldu. Geçtiğimiz haftalarda dizinden bir operasyon geçiren ve diz kapağı değiştirilen 81 yaşındaki oyuncu, iyileştiğini belirterek, “Yenilendi, artık diz çökebiliyorum” şeklinde konuştu.

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10 yıllık evliliğin ardından Ted Turner’dan 2001 yılında boşanan Fonda, “Ondan sonra ciddi ilişkilerim oldu ama yapamadım. Şunu anladım ki üstesinden gelemiyorum. Birisiyle birlikte olduğumda, kendimden vazgeçiyorum” dedi.

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Uzun süre boyunca kanserle savaşan ünlü oyuncu, “Güneşe tapanlardan olduğum için birçok türüne sahiptim. İzin günlerimde sürekli deri doktoruna gider ve vücudumdan parçalar alırdık. Bu devam eden bir süreç. Bugünlere kadar geldik” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
jane fonda vogue

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