Oscar ödüllü oyuncu Michael Douglas'a cinsel taciz suçlaması

Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın sistematik cinsel saldırılarını ortaya çıkarmak için başlayan ifşa kampanyasına her gün yeni bir ünlü isim takılıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bu kez 1972 yılında San Fransisko Sokakları dizisiyle ünlenmesinden beri sinemada çok çeşitli rollerde kendisine saygın bir yer edinen Michael Douglas'ın eski bir çalışanı 1980'lerde ünlü aktörün cinsel tacizine uğradığını iddia etti.

'KATHLEEN TURNER İLE İLİŞKİSİNİ ANLATARAK BAŞLADI'

Michael Douglas'ın yapımcılık şirketinin New York ofisini bir dönem yönetmiş olan gazeteci-yazar Susan Braudy'nin The Hollywood Reporter'a anlattığı iddialar arasında, aktörün karşısına geçerek ellerini pantalonundan içeri sokup mastürbasyon yaptığı ve orgazm olduğu da var. Douglas'ın uygunsuz davranışlarının cinsel sohbetlerle başladığı, birlikte rol aldığı Kathleen Turner ile biten ilişkisini anlattığı ve aktrisin vücuduyla ilgili pek çok yorumda bulunduğunu aktaran Braudy, bir gün iş görüşmesi için dairesine gittiğinde olanlardan şöyle söz etti: