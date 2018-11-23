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Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarihi camileri çok beğendi:"Uyanın!"

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları'nın kısa filminin yönetmenliğini yapan Oscar ödüllü dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott, tarihi camileri çok beğendi.

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Kasım(DHA) Türk Hava Yolları'nın kısa filminin yönetmenliğini yapan Oscar ödüllü dünyaca ünlü yönetmen Ridley Scott, tarihi camileri çok beğendi. Scott, "İstanbul muhteşem bir topografyaya sahip. Şüphesiz en güzel mimari örnekler nefes kesen tarihi camiler. Günümüz mimarlarına söylüyorum:'uyanın!" O mimarlar gerçekten ustaymış!" dedi.

Türk Hava Yolları,85'inci yıl dönümü, İstanbul Havalimanı ve İstanbul'un tanıtım çerçevesinde tanıtım filmi çekti.Filmin yönetmen koltuğunda ise birçok gişe rekoru kıran filmin yönetmenliğini yapan oscar ödüllü İngiliz Ridley Scott yer aldı.Scott, THY,İstanbul,tarihi camiler ve İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler kullandı.THY'nin kurum içi iletişim dergisi Empthy'ye konuşan Ridley Scott, "THY'nin yeni kabin üniformaları ve İstanbul Havalimanı tam anlamıyla muhteşem.İşim gereği sık seyahat ediyorum ve yolculuğum sırasında en iyi ilgiyi ve alakayı beklerim. Bana göre Türk Hava Yolları bu anlamda dünyanın en iyilerinden biri ve bizimle yakından ilgilendi" dedi.

"EN GÜZEL MİMARİ ÖRNEKLER NEFES KESEN TARİHİ CAMİLER"

Oscar Ödüllü Gladyatör filminin de yönetmeni olan Ridley Scott, İstanbul'a ve özellikle de tarihi camilere övgü dolu sözler kullandı. İstanbul'un muhteşem bir topografyaya sahip olduğunu dile getiren Scott, "Göz alıcı rıhtımlar ve her yerde deniz. Şüphesiz en güzel mimari örnekler nefes kesen tarihi camiler. Günümüz mimarlarına söylüyorum uyanın! o mimarlar gerçekten ustaymış!. En çok Şerefiye Sarnıcını beğendim. Muhtemelen 16 asır önce Romalılar için Bizanslı zanaatkarlar tarafından inşa edilmiş, kadim mimarinin nefes kesen bir örneğiydi" diye konuştu.

FİLMİN KONUSU İSTANBUL

THY'nin yeni marka kimliğinin ilk defa kapsamlı bir şekilde yer aldığı kısa filmin başrolünde İstanbul yer alıyor. 'yolculuk' adlı kısa filmin hikayesini ise THY, "İstanbul'a markamızın uçuşuyla seyahat eden ve birbirleriyle ilginç bir bağ kuran iki özel gezgin arasında gelişiyor;onları bir araya getiren bir defteri ve hikayelerinin açıldığı muhteşem şehir İstanbul'u konu alıyor" olarak özetledi. Filmde ünlü iki kadın oyuncu Sylvia Hoeks ve Aure Atika yer aldı.

FİLMİN ÇEKİMLERİNDE TOPLAM 500 KİŞİ ROL ALDI

İstanbul Havalimanı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı, Çırağan Sarayı gibi mekanlarda geçen filmin çekimleri 4 gün sürerken sarnıcın atmosferini ünlü yönetmen çok beğendi. Boğaz sahnesi çekilirken şehir hatları seferleri durduruldu ve bir Boğaz dolmuş teknesi ile bir helikopter kullanıldı.Galatada ise yoğun trafik görüntüleri tercih edildi.Filmin çekimlerinde toplamda 500 kişi rol alırken İstanbul Havalimanı'nda çekimlerde 250 kişilik oyuncu kadrosu kamera önünde yer aldı. Burada çekilen sahnelerde THY'nin kabin ekipleri yeni üniformaları ile görüldü.

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