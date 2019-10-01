"Oscar" otomobilin gizli bölmesinde 20 kilo eroin buldu

Adana’da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği ’Oscar’, gizli bölmede 20 kilo 500 gram eroin buldu.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanında bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada bir şey bulamadı. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeği Oscar getirildi. Otomobilde arama yapan Oscar aracın marşpiyel kısmına tepki verdi. Polisler otomobili söküp bu kısma baktıklarında 40 ayrı paket içinde 20 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Polis otomobil sürücüsü Erdal E.’yi (29) gözaltına aldı.

Emniyette sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.



PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni mesleği