Oscar Tarihinde Bir İlk

Hollywood’un en sevilen aktörlerinden Brad Pitt de bu yıl ilk kez Oscar ödülü sahibi oldu. Pitt ‘‘Once Upon a Time in Hollywood’’ filmindeki rolüyle En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Pitt konuşmasında siyasi bir çıkış yaptı ve Başkan Trump'ın azil soruşturmasında Senato'da eski güvenlik danışmanı John Bolton'un tanık olarak dinlenmesine izin verilmemesini gündeme getirdi. “Teşekkür konuşmam için bana verilen 45 saniye John Bolton’a azil soruşturmasında tanınan süreden fazla” ifadelerini kullandı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüyse ‘‘Marriage Story’’ filmindeki rolüyle Laura Dern’in oldu.

Gecede ödül alan kişi ve yapımların listesi şu şekilde:

En İyi Film: Parasite

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix

En İyi Kadın Oyuncu: Rene Zellweger

En İyi Yönetmen: Bong Jon Ho

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern

En İyi Yabancı Film: Parasite

En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

En İyi Animasyon: Toy Story 4

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi - Jojo Rabbit

En İyi Orijinal Senaryo: Bong John Ho ve Han Jon Won - Parasite

En İyi Sinematografi: Roger Deakins - 1917

En İyi Film Kurgusu: Michael McCusker and Andrew Buckland - Ford v Ferrari

En İyi Ses Kurgusu: Donald Sylverster - Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: Mark Taylor and Stuart Wilson - 1917

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker - Bombshell