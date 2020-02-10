Oscar Tarihinde Bir İlk

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestiji ödülleri Oscarlar sahiplere buldu. Ödüllerin 92 yıllık tarihinde bu yıl bir ilk yaşandı ve ilk kez yabancı dilde çekilmiş bir film ‘‘en iyi film’’ seçildi. Böylece ilk kez bir film hen "en iyi yabancı film" hem de "en iyi film" Oscar'ını aldı. Güney Kore yapımı ‘‘Parasite’’ Los Angeles’taki törende 4 dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Güney Koreli yoksul bir aileyle ilgili bir kara komedi olan ve gerilim unsurları taşıyan “Parasite”, gecede en iyi film dalının yanısıra en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film ve en iyi orijinal senaryo ödüllerini de topladı. Yönetmen Bong John Ho, ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada o ana kadar aldıkları üç ödülü kast ederek, “Günü tamamladığımı düşünmüştüm ve dinlenmeye hazırdım. Sabaha kadar içeceğim’’ ifadesini kullandı.

“Parasite”, Cannes’da Altın Palmiye ödülü almış; bunun yanı sıra Ekran Oyuncuları Derneği SAG ve İngiltere’nin Oscar’ı sayılan BAFTA törenlerinden de ödülle ayrılmıştı.