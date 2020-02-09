Oscar tarihinin en büyük sürprizleri

Bu Pazar günü düzenlenecek Oscar ödül töreninde en iyi film kategorisindeki adaylar arasında kıran kırana bir yarış olması bekleniyor.

Yine de adaylar arasında en favori olarak görülen film Sam Mendes'in yönettiği Birinci Dünya Savaşı'nı konu alan '1917' olarak görülüyor.

Oscar'ın en iyi film kategorisinde aday olan Güney Kore filmi Parazit ise bugüne kadar birçok ödül kazanmasına rağmen, hiçbir zaman bu kategoride İngilizce dışında başka bir dilde çekilen bir film ödülü kucaklamadığı için güçlü bir aday olarak görülmüyor.

Ancak bugüne kadar Oscar tarihinde güçlü adayların kazanmadığı ve sürprizlerin olduğu çok görüldü; şimdiye kadar Oscar tarihinde görülen en büyük sürprizleri toparladık.

Moonlight'ın en iyi film zaferi (2017)

2017 yılında Moonlight filminin La La Land'i geçerek Oscar'ı kazanması beklenmiyordu.

Moonlight, bağımsız film şirketi A24 tarafından küçük bir bütçeyle 1,5 milyon dolara yapılmıştı; La La Land ise Ocar'ın o yıl favorisi olarak görülüyordu ve gişe hasılatı olarak 500 milyon dolar elde etmişti.

Moonlight'ın zaferi önce kazanan olarak La La Land'in açıklanmasıyla iyice perçinlenmiş oldu; zarfların karışmasıyla önce La La Land Oscar'ın sahibi olduğu açıklanmıştı ancak hata daha sonra düzeltildi.