HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Oscar Töreni'nde PCR Testi Zorunluluğu

Oscar Töreni'nde PCR Testi Zorunluluğu

18.02.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 94. kez dağıtılacak olan sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar Ödülleri töreninde aşı ve PCR testi zorunluluğu olacak. Organizasyona katılan kişilerden COVID-19 aşılarını yaptırmış olmaları istenecek

Oscar Töreni'nde PCR Testi Zorunluluğu

Bu yıl 94. kez dağıtılacak olan sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar Ödülleri töreninde aşı ve PCR testi zorunluluğu olacak. Organizasyona katılan kişilerden COVID-19 aşılarını yaptırmış olmaları istenecek.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren yetkililer, sahnede yer alacak sanatçıların ve adayların PCR testi sonucu vermelerinin yeterli olacağını bu kişilerden aşı kartı istenmeyeceğini belirtiyor.

Törenin düzenleneceği salonda maske zorunluluğu da alanlara göre değişecek. Adaylar ve misafirlerin yer aldığı sahne önü alanda maske zorunluluğu olmazken diğer alanlardaki kişilerin maske takma zorunluluğu olacak. Tüm konuklar sosyal mesafe kuralına göre oturacaklar. Her yıl törenlerin düzenlendiği Dolby Tiyatrosu’nun 3 bin 317 kişilik kapasitesi olmasına karşın sosyal mesafe uygulaması nedeniyle bu yıl törene 2 bin 500 kişi davet edilecek.

Tiyatronun asma kat bölümünde oturacak kişilerin mutlaka maske takması zorunlu olacak ve aşı kartlarını da göstermek durumunda olacaklar.

Bu yıl Oscar törenini ilk kez üç kadın aktör birlikte sunacaklar. Komedi oyuncuları, Amy Schumer, Reegina Hall ve Wanda Sykes törenin sunumunu üstlenecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan'da felaket! Aralarında Türk yolcular da vardıYunanistan'da felaket! Aralarında Türk yolcular da vardı
Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...Sıla Şentürk cinayetinde yeni detay! Katilin telefonundaki uygunsuz fotoğraflar görülünce...
Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...Sıla Şentürk'ün katili ilk kez konuştu! İtiraf...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Öğretmenine anlattıkları mide bulandıran olayı ortaya çıkardı

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Yasa boğan ölüm! Rolüydü, uyuşturucudan hayatını kaybetti

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Beğenmedi! "Salak değiliz evladım" tepkisi

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

5 anket şirketinden çarpıcı sonuçlar! "Çok ilginç" diyerek duyuruldu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Sosyal medya onu konuşuyor! Zambiya’dan geldi, Afyon’u tanıtıyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

"Nihayet kükredin" yorumu dikkat çekti

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Borcunu ödemeyince başına gelmeyen kalmadı

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.