Oscar Töreni'nde PCR Testi Zorunluluğu

Bu yıl 94. kez dağıtılacak olan sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar Ödülleri töreninde aşı ve PCR testi zorunluluğu olacak. Organizasyona katılan kişilerden COVID-19 aşılarını yaptırmış olmaları istenecek.

Konuya ilişkin olarak bilgi veren yetkililer, sahnede yer alacak sanatçıların ve adayların PCR testi sonucu vermelerinin yeterli olacağını bu kişilerden aşı kartı istenmeyeceğini belirtiyor.

Törenin düzenleneceği salonda maske zorunluluğu da alanlara göre değişecek. Adaylar ve misafirlerin yer aldığı sahne önü alanda maske zorunluluğu olmazken diğer alanlardaki kişilerin maske takma zorunluluğu olacak. Tüm konuklar sosyal mesafe kuralına göre oturacaklar. Her yıl törenlerin düzenlendiği Dolby Tiyatrosu’nun 3 bin 317 kişilik kapasitesi olmasına karşın sosyal mesafe uygulaması nedeniyle bu yıl törene 2 bin 500 kişi davet edilecek.

Tiyatronun asma kat bölümünde oturacak kişilerin mutlaka maske takması zorunlu olacak ve aşı kartlarını da göstermek durumunda olacaklar.

Bu yıl Oscar törenini ilk kez üç kadın aktör birlikte sunacaklar. Komedi oyuncuları, Amy Schumer, Reegina Hall ve Wanda Sykes törenin sunumunu üstlenecekler.

