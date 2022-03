Oscar Törenine Tokat Damgası

Oscar Ödül Töreni’nde en iyi film ödülünü “CODA” filmi kazanırken, geceye damgasını oyuncu Will Smith’in sunucu Chris Rock’ı tokatlaması vurdu.

Bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Akademi Ödülleri’nde, işitme engelli bir aile ile ailedeki tek duyma yetisi olan Ruby’yi konu olan “CODA” filmi, en iyi film ödülünün yanı sıra “En İyi Uyarlama Senaryo” ve filmin oyuncusu Troy Kotsur da “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödüllerini aldı.

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda yapılan törende yaşanan tokat olayı ise tartışmalara yol açtı. Gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alan Will Smith, sunucu Chris Rock'ın eşinin saçıyla ilgili yaptığı esprinin ardından sahneye çıktı ve Rock’a tokat attı. Smith’in yerine oturduktan sonra ise “Eşimin adını bir daha ağzına alma” sözleri kameralara yansıdı.

Will Smith, dünyaca ünlü tenisçiler Serena ve Venüs Williams’ın babasını oynadığı rolüyle “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü aldığı konuşmasında, yaşanan olaydan dolayı özür diledi. Ancak Smith’in sadece akademi ve diğer adaylardan özür dilemesi ve Rock’u anmaması dikkati çekti. Komedyen Chris Rock’un ise Smith hakkında şikayetçi olmayacağı bildirildi.

Diğer yandan, video konferansla konuşması beklenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski geceye katılmadı ancak bazı davetlilerin yakalarında Ukrayna bayraklı rozetler ile bayrağın renklerinde mendiller taşımaları dikkati çekti. Amerikalı aktör Sean Penn, “Zelenski ödül töreninde konuşmazsa Oscar heykelimi eriteceğim” demişti.

Ödül töreninin kategorileri ve kazananları şöyle:

En İyi Film: “CODA”

En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith- "King Richard"

En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain- "The Eyes of Tammy Faye"

En İyi Yönetmen: Jane Campion- "The Power of the Dog"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Kotsur- "CODA"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana DeBose- "West Side Story"

En İyi Özgün Senaryo: "Belfast"

En İyi Uyarlama Senaryo: "CODA"

En İyi Animasyon Filmi: "Encanto"

En İyi Belgesel: "Summer of Soul"

En İyi Yabancı Film: "Drive My Car"- Japonya

En Orijinal Şarkı: "No Time to Die"