Oscarlar sahiplerini buluyor

Bilim kurgu-aksiyon türündeki Black Panther (Kara Panter) aralarında En İyi Film’in de olduğu 7 dalda yarışıyor. Böylelikle Oscar tarihinde ilk kez bir çizgi roman uyarlaması En İyi Film dalında Oscar yarışı verecek.

Spike Lee imzalı BlacKkKlansman (Karanlıkla Karşı Karşıya) 6 adaylıkla, Green Book (Yeşil Rehber) ve Bohemian Rhapsody ise 5'er adaylıkla öne çıkan diğer yapımlar.

En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu adayları

24 dalda dağıtılacak Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adayları Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) ve Viggo Mortensen (Green Book) olarak sıralanırken En İyi Kadın Oyuncu ödülü içinse Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Glose (The Wife), Olivia Colman (The Favourite), Lady Gaga (A Star is Born) ve Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) yarışacak.

DW,dpa/JD,GA,UÇ,EC

© Deutsche Welle Türkçe