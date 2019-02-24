Oscarlar sahiplerini buluyor

10’ar dalda aday gösterilen "Roma" ve "Sarayın Gözdesi" filmleri bu yılki Akademi Ödülleri’nin favorileri.Sinema dünyasının en önemli ödülleri olarak kabul edilen Akademi Ödülleri bu gece 91'inci kez dağıtılacak.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece Los Angeles’ta yapılacak törenin bu yıl öne çıkan filmleri 10’ar dalda Oscar’a aday gösterilen Roma ve The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmleri oldu.

Yönetmenliğini Meksikalı Alfonso Cuaron’un yaptığı Netflix yapımı Roma'nın aday gösterildiği dallar arasında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film bulunuyor. 75'inci Venedik Film Festivali’nde Altın Arslan’a layık görülen siyah-beyaz film, 70’li yıllarda Meksikalı bir ailenin hayatını anlatıyor.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos’un imzasını taşıyan The Favourite de, En İyi Film, En İyi Yönetmen gibi dallarda ödüle aday. Film, Büyük Britanya Kraliçesi Anne'in bir portresini çiziyor.

Gecenin diğer favorileri

Bradley Cooper'in ilk yönetmenlik denemesi A Star is Born (Bir Yıldız Doğuyor) ve Adam McKay'in yönettiği, ABD'nin eski başkan yardımcılarından Dick Cheney’nin hayatına ışık tutan Vice 8'er adaylıkla gecenin diğer favori filmleri.