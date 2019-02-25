En İyi Yönetmen Oscar’ı "Roma"yı çeken Alfonso Cuarón’a giderken, Olivia Colman ve Rami Malek en iyi başrol oyuncusu ödüllerini aldılar.Sinema dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Gerçek bir olaydan esinlenen ve siyah bir piyanistle beyaz şoförünün 1962 yılında New York'tan ABD'nin güney eyaletlerine uzanan bir yolculuğun hikayesi "Green Book” ("Yeşil Rehber”) 91'inci Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Film Oscar'ına layık görüldü. 10'ar dalda aday gösterilen "Roma” ve "The Favourite” ("Sarayın Gözdesi”) gibi favori yapımların arasından sıyrılmayı başaran Peter Farrelly filmi, gecenin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. "Green Book” aynı zamanda En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ını kazandı ve Mahershala Ali'ye En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını da getirdi. Ali, 2017 yılında da "Moonlight” filmiyle aynı ödülü almıştı. Meksika'ya ilk Oscar Geceye favori olarak başlayan "Roma” filmi ise, üç Oscar ödülü alabildi. 1970'lerin Meksika'sında bir ailenin hikayesini anlatan ve filmi kendi dadısına adayan Alfonso Cuarón, En İyi Yönetmen Oscar'ına layık görüldü. Cuarón, yönetmenliğin yanı sıra üstlendiği görüntü yönetmenliği ile de En İyi Sinematografi Oscar'ını almayı başardı. Film, Meksika'ya ilk En İyi Yabancı Dilde Film Oscar'ının gitmesini de sağladı.

Cuarón aslında Oscarların yabancısı değil. Meksikalı sinemacı, 2014 yılında da "Gravity” filmiyle En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu ödüllerini kazanmıştı. Bu arada Cuarón'un reji dalındaki zaferi, Meksikalı sinemacıların bu alandaki başarısının da devamı anlamına geldi. 2014 yılından bu yana verilen altı En İyi Yönetmen Oscar'ından beşi böylece Meksikalı bir isme gitmiş oldu. 2015 ve 2016 yıllarında Alejandro González Iñárritu, 2018'de de Guillermo del Toro altın heykelciğe uzanmıştı. "Bohemian Rhapsody"ye dört Oscar Ünlü İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi vokalisti Freddie Mercury'nin hayatı ve grubun kariyeri üzerine çekilmiş olan "Bohemian Rhapsody” de dört dalda zafere ulaştı. Filmin başrolündeki Rami Malek, beklenildiği gibi En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanırken, film ayrıca En İyi Kurgu, En İyi Ses Kurgusu ve En İyi Ses Miksajı dallarında Oscar aldı. En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı Olivia Colman'a Gecenin merakla beklenen kategorilerinden biri de En İyi Kadın Oyuncu ödülüydü. Çoğu sinema eleştirmeni, "The Wife” filmindeki performansı ile Altın Küre aldıktan sonra Glenn Close'un Oscar'ı da alacağına kesin gözüyle bakıyordu. Ancak "The Favourite” filminde Britanya Kraliçesi Anne'i canlandıran Olivia Colman, altın heykelciğe uzanmayı başaran isim oldu.

Lady Gaga da artık Oscar'lı "A Star Is Born” ("Bir Yıldız Doğuyor”) filmi ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ının favorilerinden biri olarak gösterilen Lady Gaga ise, bu kategoride olmasa bile En İyi Orijinal Şarkı dalında başarıya ulaştı. Lady Gaga, filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Bradley Cooper ile Oscar sahnesinde de canlı söylediği "Shallow” şarkısı ile Oscar kazandı. Almanlar eli boş döndü 91'inci Oscar Ödül Töreni'nden Alman Sineması umutluydu. 2007 yılında "Başkalarının Hayatı” ile En İyi Yabancı Dilde Film Oscar'ına layık görülen Florian Henckel von Donnersmarck, bu sene de "Werk ohne Autor” adlı filmiyle aynı dalda Oscar'a adaydı. Ayrıca En İyi Sinematografi Oscar'ına da aday gösterilen film, iki kategoride de ödülü rakiplerine kaptırdı. Törende kazananların listesi şöyle: 91'inci Oscar Ödülleri: En iyi film: "Green Book” En iyi yönetmen: Alfonso Cuarón ("Roma”) En iyi erkek oyuncu: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody”) En iyi kadın oyuncu: Olivia Colman ("The Favourite”)