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  4. 'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele geçirildi

'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

VAN'da polis ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı.

'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis ekipleri, şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, şüphe üzerine kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonette, narkotik köpeği 'Oscar' ile detaylı arama yapıldı. Bagajda bulunan 3 çuval içinde, 86 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü, gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

'Oscar'lı aramada kamyonette 86 kilo eroin ele geçirildi

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