OSD'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Haydar Yenigün seçildi

Derneğin yeni yönetim kurulu üyeleri ise başkan vekili Süer Sülün, başkan yardımcıları Cengiz Eroldu, Münür Yavuz ve Tunç Başeğmez, muhasip üye Hasan Yıldırım, üyeler Habip Aşı, İsmail Sümer, İzzet Kalaycı, Aykut Özüner, Necdet Şentürk, Okan Baş, Serdar Görgüç ve Tuğrul Arıkan olarak belirlendi.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 45’inci Olağan Genel Kurulu’nu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla İstanbul’da bir otelde gerçekleştirdi.

Yenigün, "Sektörün çatı kuruluşu konumunda olan derneğimiz, 45 yıldır otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, sektörümüzün diğer değerli sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ortak hareket ederek hurda teşviki, vergi indirimleri ve ticari araçların kiralanması gibi konularda, devletimizin de ciddi yardımlarıyla önemli sonuçlar aldık." dedi.

Sektöre verilen destek nedeniyle ilgili bakanlılara ve yetkilere teşekkür eden Yenigün, "Bu vesileyle, sektörümüze destek veren başta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere, sayın bakanlarımıza ve hükümetimizin değerli üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. 2019 yılında ise otomotiv sanayisini daha zorlu bir süreç bekliyor. Otomotiv Sanayii Derneği olarak yeni dönemde aynı bilinçle ve diğer STK’larla ortak hareket ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haydar Yenigün, özellikle iç pazarı daha da canlandırabilmek adına önemli adımlar atmak istediklerini belirterek, "Beni yeniden bu önemli göreve seçen OSD üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.