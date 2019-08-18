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Osetyalı gelin Müslüman olup Zehra ismini aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

İslamiyet’i seçerek Müslüman olan Osetyalı Dzerassa Bulatseva, Zehra ismini aldı.Rusya’nın Osetya Özerk Cumhuriyeti uyruklu Dzerassa Bulatseva, 10 ay önce tanıştığı Necati Fındıkçı ile evlenmeye karar verdikten sonra İslamiyet’i seçti.

İslamiyet’i seçerek Müslüman olan Osetyalı Dzerassa Bulatseva, Zehra ismini aldı.
Rusya’nın Osetya Özerk Cumhuriyeti uyruklu Dzerassa Bulatseva, 10 ay önce tanıştığı Necati Fındıkçı ile evlenmeye karar verdikten sonra İslamiyet’i seçti. Moda tasarımcısı olan Bulatseva, İslam dinini bir süre araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Eşi ile birlikte Trabzon İl Müftülüğüne giden Bulutseva, yapılan ihtida merasimi ile Müslüman oldu. Burada kendisine İslam dininin temel prensipleri hakkında bilgi verilen Dzerassa Bulutseva, yakınlarının huzurunda yapılan ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olarak ‘Zehra’ ismini aldı.

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