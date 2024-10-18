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Osimhen'in araya girip Osayi Samuel'i Galatasaray'a getireceği iddiasına Nijerya basınından cevap!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 16:48
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi Samuel için birçok iddia gündeme geldi. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bilinirken, Nijerya basınından bu konuyla ilgili net bir açıklama yapıldı.

Osimhen'in araya girip Osayi Samuel'i Galatasaray'a getireceği iddiasına Nijerya basınından cevap!
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de iç transferde sıkıntılar yaşanıyor. Henüz İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'e sözleşme önermeyen sarı-lacivertliler dedikoduların çıkmasına sebep oluyor.

FENERBAHÇE İSTANBUL'A DAVET ETTİ

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Fenerbahçe, Osayi Samuel'in menajerini İstanbul'a davet ederek sözleşme görüşmelerinde bulunacağı öğrenilmişti. İki tarafın arasında maaş farkı olduğu bilinirken ilk görüşmede anlaşmanın sağlanması zor görünüyor.

NİJERYA BASININDAN AÇIKLAMA

Nijerya'dan başarılı gazeteci Victor Modo, Osayi Samuel'in geleceği ile ilgili konuştu.

"OSAYI SAMUEL GALATASARAY..."

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"Victor Osimhen'in gelecek sezon Galatasaray'da olacağını sanmıyorum. Açıkçası Galatasaray karşı çılgın bir aşkı var ama bence Osimhen'in Osayi'yi Galatasaray'a geçmeye ikna edeceğini sanmıyorum. Osimhen, Osayi ile bir transfer hakkında konuşmaya karar verebilir ama bence Fenerbahçe'den ayrılırsa İngiltere'ye gidecek" (Fanatik)

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