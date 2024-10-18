Osimhen'in araya girip Osayi Samuel'i Galatasaray'a getireceği iddiasına Nijerya basınından cevap!

Fenerbahçe'de iç transferde sıkıntılar yaşanıyor. Henüz İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'e sözleşme önermeyen sarı-lacivertliler dedikoduların çıkmasına sebep oluyor.

FENERBAHÇE İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Fenerbahçe, Osayi Samuel'in menajerini İstanbul'a davet ederek sözleşme görüşmelerinde bulunacağı öğrenilmişti. İki tarafın arasında maaş farkı olduğu bilinirken ilk görüşmede anlaşmanın sağlanması zor görünüyor.

NİJERYA BASININDAN AÇIKLAMA

Nijerya'dan başarılı gazeteci Victor Modo, Osayi Samuel'in geleceği ile ilgili konuştu.

"OSAYI SAMUEL GALATASARAY..."

"Victor Osimhen'in gelecek sezon Galatasaray'da olacağını sanmıyorum. Açıkçası Galatasaray karşı çılgın bir aşkı var ama bence Osimhen'in Osayi'yi Galatasaray'a geçmeye ikna edeceğini sanmıyorum. Osimhen, Osayi ile bir transfer hakkında konuşmaya karar verebilir ama bence Fenerbahçe'den ayrılırsa İngiltere'ye gidecek" (Fanatik)