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Oslo'da Barlar Sokağında Silahlı Saldırı: 2 Ölü

25.06.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç’in başkenti Oslo’da bir eşcinsel barı ve civarında silahlı saldırı düzenlendi. Kentte geleneksel Onur yürüyüşünün yapılacağı gün yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybetti, 20’nin üzerinde kişi yaralandı

Oslo'da Barlar Sokağında Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Norveç’in başkenti Oslo’da bir eşcinsel barı ve civarında silahlı saldırı düzenlendi. Kentte geleneksel Onur yürüyüşünün yapılacağı gün yaşanan olayda iki kişi hayatını kaybetti, 20’nin üzerinde kişi yaralandı.

Yetkililer, 42 yaşında İran kökenli bir Norveç vatandaşı olduğunu belirttikleri şüphelinin, geçmişte akıl sağlığı sorunları yaşayan bir radikal İslamcı olduğunun sanıldığını, bu kişinin 2015’ten su yana istihbarat dairelerince bilindiğini söylediler.

Başkentin merkezinde London Pub adlı popüler eşcinsel barında Cumartesi gününün ilk saatlerinde düzenlenen saldırıda, barın hem içinde hem de dışındakilerin yanısıra, civardaki sokaklar ve bir diğer bardaki kişiler de mermilerin hedefi oldu.

Görgü tanıkları, olay sırasında içerdeki 80 ila 100 kişinin mermilerden kaçmak için bodruma sığındığını, ailelerini ve sevdiklerini aradıklarını, korku dolu anların yaşandığını anlattı.

Polis, tek başına hareket ettiğini tahmin ettikleri şüphelinin ateş açmaya başladıktan dakikalar sonra yakalandığını açıkladı. Olay yerinde biri tam otomatik olmak üzere iki silah ele geçirildiği bilgisi de verildi.

Terör eylemi olarak soruşturuluyor

Olay terör eylemi olarak soruşturulurken Norveç güvenlik makamları, ülkedeki terör tehdidi derecesini saldırının ardından en üst seviyeye çıkardı.

Normalde silah taşımayan Norveç polisinin de bir sonraki emre kadar silah taşıyacağı açıklandı.

Oslo’da bugün yapılması planlanan geleneksel Onur yürüyüşü iptal edildi.

Norveç Kralı Harald, kendisi ve kraliyet ailesinin saldırıdan dehşete düştüklerini belirterek, “Birlikte durmalı ve özgürlük, çeşitlilik ve birbirimize saygıyı içeren değerlerimizi korumalıyız” dedi.

Saldırıda yaralanan 21 kişiden 10’unun durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Oslo
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