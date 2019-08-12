Oslo'daki cami saldırısı şüphelisinin tahliye talebine ret

M, mahkemeye çıktı. M'nin dört hafta gözaltında tutulması yönündeki polis talebi kabul edildi.Norveç'in başkenti Oslo'daki Baerum semtinde geçen Cumartesi günü El Nur İslam Merkezi'ne elinde en az iki silahla girerek etrafa ateş açmakla suçlanan 21 yaşındaki P.M, mahkemede hâkim karşısına çıktı.

M'nin yüzünde, boynunda ve ellerinde, camide kendisine müdahale eden 65 yaşındaki bir kişiyle giriştiği kavga sırasında oluştuğu tahmin edilen çürük ve yara izleri vardı.

"Terör eylemi girişimi" olarak değerlendirilen olay sırasında camide üç kişi bulunuyordu. Olayda ciddi şekilde yaralanan olmadı. Norveç polisi, şüphelinin "aşırı sağ ve yabancı düşmanı görüşlere" sahip olduğunu belirtti.

Tahliye talep etti

Oslo'daki mahkemede M'nin avukatı Unni Fries, hakkındaki iddiaları reddeden müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti. Ancak mahkeme, M'nin söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiğine dair "haklı gerekçeler" bulunduğunu belirterek şüphelinin dört hafta gözaltında tutulmasını isteyen polisin talebini kabul etti. M, ilk iki hafta "tamamen tecrit altında" tutulacak.