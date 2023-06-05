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  4. Osman Aşkın Bak kimidr, eşi kim? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi takımlı, kaç yaşında? Spor Bakanlığı'nda devir teslim!

Osman Aşkın Bak kimidr, eşi kim? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi takımlı, kaç yaşında? Spor Bakanlığı'nda devir teslim!

05.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı. Spor Bakanlığı'nda yaşanan devir teslim sonrası birçok kişi internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Osman Aşkın Bak kimidr, eşi kim? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi takımlı, kaç yaşında?

Osman Aşkın Bak kimidr, eşi kim? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi takımlı, kaç yaşında? Spor Bakanlığı'nda devir teslim!

Osman Aşkın Bak 5 Haziran 2023 Pazartesi günü internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Osman Aşkın Bak hakkında merak edilenler...

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Osman Aşkın Bak 11 Ekim 1966 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Makine mühendisi ve siyasetçi olan Osman Aşkın Bak,

Osman Aşkın Bak, aslen Rizeli'dir.

Osman Aşkın Bak, lise öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

GENÇLİK VE ASPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'IN BULUNDUĞU GÖREVLER

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde Genel Sekreterlik ve Başkanlık görevleri ile federasyonlarda Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurul Üyeliği, Genel Kurul Delegeliği ve Başkanlık görevlerinde bulundu.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimde İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi. 24. Dönemde İstanbul, 25, 26 ve 27. Dönemde Rize Milletvekili seçildi.

NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü oldu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komite Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça biliyor.

OSMAN AŞKIN BAK EVLİ Mİ?

  1. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

Osman Aşkın Bak evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Osman Aşkın Bak gençlik ve spor bakanı osman aşkın bak

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