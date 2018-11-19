HABER

Osman Aşkın Bak'a NATO PA'da yeni görev

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 21:06 | Son Güncelleme

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, NATO PA Başkan Yardımcılığına seçildi

Osman Aşkın Bak'a NATO PA'da yeni görev

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın, NATO PA Başkan Yardımcılığına seçildiği bildirildi.

NATO PA Türk Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Halifax şehrinde 16-19 Kasım'da gerçekleştirilen NATO PA Yıllık Genel Kurulundaki seçimde, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak'ın, Başkan Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

Açıklamada, 1955'ten bu yana NATO üyesi ülkelerin parlamento üyelerinin, savunma ve güvenlikle ilgili hususları konuştuğu bir meclis görevi üstlenen NATO Parlamenter Asamblesinin çalışma ve faaliyetleriyle Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini etkileyen kilit meseleler hakkında parlamenter farkındalığı arttırmayı ve kolektif savunma üzerinde parlamenter denetimi desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Bu işleviyle en önemli parlamenter asamblelerden biri olan NATO PA'nın ittifak politikalarına yön verebilme kapasitesi ile ön plana çıktığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Tüm ittifak üyelerinin yer aldığı ve ittifak politikalarını etkileme potansiyeline sahip NATO Parlamenter Asamblesinin en üst karar organı olan Başkanlık Divanında, Türkiye'nin Osman Aşkın Bak tarafından Başkan Yardımcılığı seviyesinde temsil edilecek olması, ülkemizin uluslararası karar alma mekanizmalarında giderek artan rolüne önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Bak, hem Muhafazakar Grup Toplantısında hem de Genel Kurulda diğer tüm müttefiklerin ve NATO üyesi ülkelerin delegasyonlarının büyük desteğiyle Başkan Yardımcısı seçilmiştir.

Başkanlık Divanında Bak ile birlikte İngiliz, Amerikan, Hollandalı ve Portekizli üyeler görev alacaktır."

Osman Aşkın Bak'a NATO PA'da yeni görev

İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün yumurta yedi bakın ne oldu!
MHP'nin Denizli Büyükşehir adayı Ebru Leman KalkanMHP'nin Denizli Büyükşehir adayı Ebru Leman Kalkan
MHP'nin Alaşehir Belediye Başkan adayı Uçak olduMHP'nin Alaşehir Belediye Başkan adayı Uçak oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti rize milletvekili osman aşkın bak NATO PA NATO PA Başkan Yardımcılığı seçim

En Çok Okunan Haberler

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Goldman: Dolar 2019'da yavaşlayan ABD ile düşebilir

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Honduraslı futbolcu Oscar Sein Munguia Zelaya vurularak öldürüldü

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

Evli ve iki çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği almak isteyince büyük şok yaşadı!

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'de 30 belediye başkanı adayı daha belli oldu

MHP'de 30 belediye başkanı adayı daha belli oldu

CHP Milletvekili Erdin Bircan, son yolculuğuna uğurlandı

CHP Milletvekili Erdin Bircan, son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne icra memurları geldi!

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne icra memurları geldi!

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? AİHM kritik kararını açıklıyor

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? AİHM kritik kararını açıklıyor

HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası

HDP'li Ayhan Bilgen'den 'sözümü yerine getiremedim' istifası

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.