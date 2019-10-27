Osman Gazi Türbesi'nin sanduka örtüsü yeniden hayat buluyor

"Öncelikle Cumhurbaşkanlığı projesi kapsamında İstanbul'daki türbe örtülerini işlemeye başladık. Buradaki atölyemiz de Bursa'daki Osmanlı padişahlarının türbe örtülerini işliyor. Bu çerçevede daha önce Orhan Gazi, 1. Murat ve Yıldırım Bayazıt örtüleri çalışıldı. Arkadaşlarımız şu anda Osman Gazi türbe örtüsünü işliyor." diye konuştu.

Karakoç, 2010 yılında yapılan bir protokolle türbe örtülerini işlemeye başladıklarını belirterek, "Osman Gazi türbe örtüsü diğerlerinden çok daha farklı. Bu bir ustalık eseri olduğu için en sona bunu bıraktık. Çok farklı ustalıklar ve teknikler isteyen bir türbe örtüsü olduğu için son olarak bunu aldık." ifadelerini kullandı.

Enstitünün El Sanatları Bölümü Şefi Güleser Sencar da türbe örtüleri yenileme projesine 2009-2010 eğitim-öğretim yılında başladıklarını söyledi.

Sencar, 9 yıllık deneyim sonucunda atölyede bu çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, "Osman Gazi türbe örtüsünü 3 yıldır çalışıyoruz ama bu 3 yılın bir yılı tamamen desenin okunması ve altyapısının çözülmesiyle geçti. Aktif olarak 1,5 yıldır artık formülleri çözerek işlemeye geçmiş bulunuyoruz." dedi.

İlk çalışmalarına, örtüsü olmayan bir türbeye örtü yaparak başladıklarını anlatan Sencar, şunları kaydetti:

"Sonrasında, ecdadımıza gereken saygının gösterilmesi ve mekanların olması gereken düzende olması düşüncesiyle yola devam ettik. Osman Gazi türbe örtüsü çok başka bir şey, o kadar önemli bir eser ki eseri yenilemekten ziyade koruma altına alınması gerekiyor. Vatandaş bunun işlemesini ya da üzerindeki telini koparıyor ve korunması gereken esere zarar veriliyor. Bunun için de örtünün hızla koruma altına alınması gerektiğini düşünerek işlemlerimizi hızlandırıyoruz. İnşallah, bir an evvel bitirip yerine sereriz. "