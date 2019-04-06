Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü nedeniyle bu yıl 15'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Tophane Meydanı'nda düzenlenen şenliğin resmi açılış töreni, Bursa Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, burada yaptığı konuşmada, Bursa gibi tarihi olan, atalarından miras kalmış şehre sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Bursa'nın fethiyle ilgili düzenlenen etkinliklerin uluslararası boyutta kutlanması gerektiğini ifade eden Özen, "Bursa'nın fethinin bütün dünyaya duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler nereye gittiysek barış götürmüş, huzur götürmüş bir ecdadın torunlarıyız ve bununla onur duyuyoruz." dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Fetih Yürüyüşü'nün güçlü Türkiye için atılan emin adımlar olduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"Bizim ecdadımız girdiği toprakları işgal etmez, fethederdi. İşgal ganimet içindi, bir yere hakim olmak içindi. Ancak bizim atalarımız hakim olmak için değil, adalet için, İslam'ı üstün kılmak için, insanları özgürleştirmek için fetihler yaptı. Bursa, bu kutlu yolculuğun en güzel örneğidir. Barışla, sabırla, kardeşlikle, can yakmadan ata toprağı olan Bursa'nın köklü tarihine, kültür tarihine sahip çıkmak hepimizin görevi."