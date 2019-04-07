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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 18:56 | Son Güncelleme

Şenlikler kapsamında Osmangazi ilçesinde canlandırılan köy düğünü renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'nde yöreye has köy düğünü canlandırıldı.

Şenliklerdeki köy düğünü temsiline kırsal Çukurca ve Çeltik mahalleleri ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında ilk olarak Çukurca Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Mahalle meydanını dolduran vatandaşlar, davul ve zurnalar eşliğinde geleneksel oyunlarını oynadı, gelinin evden çıkmasını bekledi.

Düğüne ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalleli tarafından alkışlarla karşılanarak gelinin evine gitti. Yapılan duanın ardından Dündar, evinden çıkartarak ata bindirdiği gelini Çeltik Mahallesi'ne yolcu etti.

Düğün konvoyunun Çeltik Mahallesi'ne girmesiyle mahalle meydanına gelen vatandaşlara folklor gösterisi sunuldu. Başkan Dündar da meydanda çiftetelli oynayanlara eşlik etti.

Meydandaki nikah töreni öncesinde konuşma yapan Dündar, üçüncü kez belediye başkanlığına seçildiğini belirterek, Osmangazi halkına teşekkür etti.

Dündar, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne yerli ve yabancı çok sayıda turistin geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kent büyük bir heyecan yaşıyor. Bu heyecan, Bursa'nın, Türk milletinin heyecanı. Bu heyecan, 1326 ruhunun ayağa kalkışının heyecanıdır. Bursa, her zaman tarihi olaylara yön veren bir kent olmuştur. Atalarımız buradan 3 kıtaya gitmiştir. Bu kent, Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir. Bizler, Bursa'nın sadece fiziki olarak değil, kültürel manada da var olan zenginliklerini, düzenlediğimiz etkinliklerle yaşatıyoruz."

Konuşmasının ardından nikahı kıyan Dündar, nikah cüzdanını geline verdi. Nikah töreninin ardından meydanı dolduran kalabalık çalan oyun havalarına eşlik ederek eğlendi.

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Bursa etkinlik köy düğünü Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

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