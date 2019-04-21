Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamındaki rahvan at yarışları, büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen şenlikler, rahvan at yarışlarıyla son buldu.

Armutköy Mahallesi'nde düzenlenen yarışlara 130 binici katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlar, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "Arap doludizgin", "yerli doludizgin", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" olmak üzere 10 kategoride birincilik için mücadele etti.

Osmanlı döneminden kalma geleneğin bugüne taşındığı yarışlar Bursalılara büyük heyecan yaşatırken dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.

Dereceye giren at sahiplerine kupa ve ödüllerini Osmangazi Belediyesi Başkan yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve Erkan Albayrak ile Bursa Rahvan Atçılar Derneği Başkanı İhsan Gür takdim etti.

Hasanoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi olarak geleneklere sahip çıktıklarını ve bunları geleceğe taşıdıklarını söyledi.