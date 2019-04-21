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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:07 | Son Güncelleme

Bu yıl 15'incisi düzenlenen şenlikler, rahvan at yarışlarıyla sona erdi

Bursa'nın fethinin 693'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamındaki rahvan at yarışları, büyük coşku ve heyecana sahne oldu.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen şenlikler, rahvan at yarışlarıyla son buldu.

Armutköy Mahallesi'nde düzenlenen yarışlara 130 binici katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlar, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "Arap doludizgin", "yerli doludizgin", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" olmak üzere 10 kategoride birincilik için mücadele etti.

Osmanlı döneminden kalma geleneğin bugüne taşındığı yarışlar Bursalılara büyük heyecan yaşatırken dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.

Dereceye giren at sahiplerine kupa ve ödüllerini Osmangazi Belediyesi Başkan yardımcıları Cem Kürşad Hasanoğlu ve Erkan Albayrak ile Bursa Rahvan Atçılar Derneği Başkanı İhsan Gür takdim etti.

Hasanoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Osmangazi Belediyesi olarak geleneklere sahip çıktıklarını ve bunları geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Yarışların, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiğini belirten Hasanoğlu, "10 kategoride düzenlediğimiz yarışlara ilk yıllarda katılacak at bulmakta zorlanırken bu yıl sayı 130'a ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen atlar burada birincilik mücadelesi verdi. Hedefimiz yarışları Bursa dışına da yaymak." diye konuştu.

İhsan Gür de Osmangazi Belediyesinin bu geleneğe sahip çıkmasıyla şu anda Bursa'da 300'ün üzerinde rahvan atın bulunduğunu aktararak "Bu yarışlara Türkiye'nin dört bir yanından her yıl yüzlerce at katılıyor. Bu da bize heyecan veriyor. Rahvancılık sadece atçılık değildir, bu bizim geçmişten gelen kültürümüzdür." ifadelerini kullandı.

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Bursa Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Osmangazi Belediyesi Rahvan At Yarışları

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