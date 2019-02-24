"Osman Hamdi Bey girişimci kimliğiyle de öne çıkıyor"

Ürekli, Osman Hamdi Bey'in büyük gayretle müzecilik ve arkeolojik meselelerle ilgilendiğini dile getirerek, "1881'de İstanbul'da müzeye müdür olmasıyla, Türk müzeciliğinde de yepyeni ve verimli bir devre açılmış olur. Eski eserlerin tahribine, bunlara karşı gösterilen ihmal ve kayıtsızlığa son verme hususunda önemli bir başlangıç olan düzenli bir arkeoloji servisi kazandırmıştır." diye konuştu.

Osman Hamdi Bey'in devlet işlerinde çok farklı sahalarda görev üstlendiğini ve başarı gösterdiğini belirten Ürekli, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne çok önemli eserler kazandırdığını ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin temelini attığını kaydetti.

Ürekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Şubat 1910'da İstanbul'da Kuruçeşme'deki yalısında vefat eden Osman Hamdi Bey'in sağlığında kurduğu eğitim ve kültür kurumlarıyla 19. yüzyıl Osmanlısında çığır açan simalardan olduğunu söyledi.

KOCAELİ (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Ürekli, "Osmanlı bilim, kültür ve sanat dünyasının önemli aydınlarından olan Osman Hamdi Bey, ressam, arkeolog, eğitimci ve müzeci kimliği yanında, farklı alanlarda üstlendiği bazı girişimci rolleriyle de öne çıkmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Ürekli, Osmanlı Devleti'nin kültür ve sanat dünyasındaki değişim ve yenileşme hareketleri içinde kurucu, yenilikçi ve öncü roller üstlenen Osman Hamdi Bey'in, Batı'nın bilim, sanat ve kültürel gelişmelerini takip ederek, Türk müzeciliği ve sanat eğitiminde ilk kez çağdaş ve verimli bir dönem açtığını ve bu alanda kurumsallaşmayı gerçekleştirdiğini vurguladı.

- "Girişimci rolleriyle öne çıkıyor"

"Osmanlı bilim, kültür ve sanat dünyasının önemli aydınlarından olan Osman Hamdi Bey, ressam, arkeolog, eğitimci ve müzeci kimliği yanında, farklı alanlarda üstlendiği bazı girişimci rolleriyle de öne çıkmaktadır." diyen Ürekli, şöyle devam etti:

"Belirli bir girişimcilik ruhuna sahip olduğu aşikardır; teknolojik gelişmeleri takip etmiş ve yeni projeleri gerçekleştirmek üzere teşebbüslerde bulunmuştur. Onun farklı girişimlerinden birisi ziraat alanında olup, Adapazarı ve Gebze civarındaki arazilerinde bu faaliyetlerini yürütmüştür. Ülkede ilk defa ziraatı yapılan houblon, diğer adıyla şerbetçiotu bitkisinin yetiştirilmesi konusunda halka öncülük etmesi önemli bir toplumsal hizmettir. Tıbbi alanda faydaları tespit edilip kullanılan bu bitkinin ekimini başlatmasının ardından, üretiminin de yaygınlaştırılması ve ziraatçı kesimin teşviki için hükümet nezdinde bazı teşebbüslerde bulunarak, vergisinde bazı muafiyetler tanınmasını sağlamıştır."