Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunun hikayesi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosuna ilişkin soru Türk ressama dair merakları çoğalttı. Sosyal medyada bir anda gündeme yerleşen Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri merak konusu olmaya başladı. Peki Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunun önemi nedir? İşte Osman Hamdi Bey’e dair merak edilen detaylar...

KUR’AN OKUYAN KIZ TABLOSUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu sayılan Osman Hamdi Bey 1880 yılında yaptığı Kur’an Okuyan Kız tablosu 2019 yılında Londra’da 6.3 milyon sterline satılarak en pahalı eser statüsüne erişmeyi başardı. Türkiye’nin en pahalı tablosu ünvanına erişen Kur’an Okuyan Kız tablosu Malezya İslam Sanatları Müzesinde sergilendi.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

30 Aralık 1842 yılında İstanbul’da doğan Osman Hamdi Bey 67 yaşında 24 Şubat 1910 tarihinde vefat etti. Kadıköy’ün ilk belediye başkanı olan Osman Hamdi Bey, Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa’nın oğludur. İlk Türk arkeoluğu olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey Osmanlı’da modern arkeolojinin temellerini attı. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucu olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey 29 yıl boyunca Arkeoloji Müzesi yöneticiliğini yaptı.