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Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunun hikayesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 18:18 | Son Güncelleme

6 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen KPSS sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumunda Osman Hamdi Bey’in tablosuna ilişkin soru damgasını vurdu. Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosu sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunun hikayesi!

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosuna ilişkin soru Türk ressama dair merakları çoğalttı. Sosyal medyada bir anda gündeme yerleşen Osman Hamdi Bey’in hayatı ve eserleri merak konusu olmaya başladı. Peki Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey’in Kur’an Okuyan Kız tablosunun önemi nedir? İşte Osman Hamdi Bey’e dair merak edilen detaylar...

KUR’AN OKUYAN KIZ TABLOSUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu sayılan Osman Hamdi Bey 1880 yılında yaptığı Kur’an Okuyan Kız tablosu 2019 yılında Londra’da 6.3 milyon sterline satılarak en pahalı eser statüsüne erişmeyi başardı. Türkiye’nin en pahalı tablosu ünvanına erişen Kur’an Okuyan Kız tablosu Malezya İslam Sanatları Müzesinde sergilendi.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

30 Aralık 1842 yılında İstanbul’da doğan Osman Hamdi Bey 67 yaşında 24 Şubat 1910 tarihinde vefat etti. Kadıköy’ün ilk belediye başkanı olan Osman Hamdi Bey, Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa’nın oğludur. İlk Türk arkeoluğu olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey Osmanlı’da modern arkeolojinin temellerini attı. Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucu olarak kabul edilen Osman Hamdi Bey 29 yıl boyunca Arkeoloji Müzesi yöneticiliğini yaptı.

Günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kabul edilen Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’nin kurucusu olan Osman Hamdi Bey Türk resim tarihinde figürlü kompozisyon kurallarını kuran ilk isim olarak tarihe geçmiştir.

24 Şubat 1910 tarihinde Kuruçeşme’de hayatını kaybeden Osman Hamdi Bey’in cenaze namazı Ayasofya’da kılındı. Ünlü ressamın vasiyeti üzerine naaşı Eskihisar’a defnedildi. Bakanlar Kurulu kararıyla mezarının taşına Selçuklu taşı yerleştirildi. Sanatçının Eskihisar’daki köşkü 1987 yılında müze olarak hizmet vermeye başladı.

OSMAN HAMDİ BEY’İN ESERLERİ

  • Arzuhalci
  • Kur'an Tilâveti
  • Naile Hanım Portresi
  • Şehzade Türbesinde Derviş
  • Silah Taciri
  • Beyaz Entarili Kız
  • Kahvedeki Bozayı
  • Kaplumbağa Terbiyecisi
  • Mimozalı Kadın
  • Feraceli Kadınlar
  • İlahiyatçı
  • Pembe Başlıklı Kız
  • Yaşlı Adam Önünde Çocukların Mezarları
  • Orsay Müzesi
  • Mihrap
  • Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız I
  • Türbe Ziyaretinde İki Genç Kız II
  • Cami Önündeki Kadınlar
  • Kız-Tevfika
  • Vazo Yerleştiren Kız
  • Leylak Toplayan Kız
  • Gebze Manzara
  • Haremden
  • İki Müzisyen Kız
  • Çarşaflanan Kadınlar
  • Kahve Ocağı
  • Kökenoğlu Rıza Efendi
  • Çıplak
  • Eşi Naile Hanım
  • Halı Satıcısı
  • Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi
  • Yeşil Cami Önü
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