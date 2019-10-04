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Osman Hamdi Bey tablosuna rekor fiyatı veren belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Osman Hamdi Bey’in geçen hafta rekor fiyata satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosunu alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ortaya çıktı - Tablo, gelecek hafta başlayacak "Doğu'dan İlhamla" başlıklı sergi kapsamında British Museum'da ziyarete açılacak

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - Türk resminin öncülerinden ressam Osman Hamdi Bey’in geçen hafta rekor fiyata satılan “Kur’an Okuyan Kız” tablosunun alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği öğrenildi.

British Museum küratörlerinden Julia Tugwell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey’in “Kur’an Okuyan Kız” tablosunu Londra’daki Bonhams Müzayede Evi’nde geçen hafta yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satın alanın Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğunu bildirdi.

İki müzenin, Jack Ryan ve Standard Charter Bank sponsorluğunda ortaklaşa düzenlediği "Doğu’dan İlhamla: İslam Dünyası Batı Sanatını Nasıl Etkiledi" adlı serginin küratörlüğünü yapan Tugwell, Osman Hamdi Bey'in eserinin son dakikada eklendiği sergi kapsamında gelecek hafta British Museum'da ziyarete açılacağı bilgisini verdi.

Tugwell, Osman Hamdi Bey’in tablosunu British Museum’da sergileyeceklerini ve eserin, serginin temasını oluşturan Doğu - Batı diyaloğuna son derece uygun olduğunu vurguladı.

Osman Hamdi Bey’in hem Türkiye’de hem de Fransa’da çalıştığını belirten Tugwell, ressamın bu özelliğiyle de sergi için ideal bir sanatçı olduğunu kaydetti.

Tugwell, tablodaki kızın rahledeki bir kitabı okuduğunu ancak bunun Kur’an-ı Kerim olup olmadığından emin olunamadığını söyledi.

Tablonun bir sükunet havası taşıdığını belirten Tugwell, arka plandaki İslami öğelerin ve renklerin tabloya oryantalist bir nitelik verdiğini ifade etti.

Tugwell, bu özellikleriyle tablonun bir Batılı tarafından değil ama bir Osmanlı sanatçısı tarafından yapılmış olmasının da ayrıca anlamlı olduğunun altını çizdi.

Sergiyle, İslam dünyasının Batı sanatını nasıl etkilediğini ortaya koymak istediklerini aktaran Tugwell, bununla birlikte Osman Hamdi Bey’inki gibi eserlerle, başta Osmanlı ve İran olmak üzere Müslüman sanatçıların Batı’dan nasıl etkilendiğini de göstermek istediklerini kaydetti.

Tuval üzerine yağlıboya olan 41,1X51 santimetre ebadındaki eserin, sanat tarihçileri tarafından Osman Hamdi Bey'in kendine özgü tarzının belirgin özelliklerini taşıdığı belirtiliyor.

Genç kadının giysisinin detayları ve bulunduğu ortamın renkli ve İslami tasarımlarla dolu oluşu, ünlü ressamın "imzası" şeklinde nitelendiriliyor.

Ressam Osman Hamdi Bey'in tablosunun ulaştığı fiyat hem ressamın eserleri, hem de herhangi bir Türk ressamın resmi için rekor niteliğindeydi.

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