HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osman Kavala 15 Temmuz davasında hakim karşısına çıkıyor

Osman Kavala 15 Temmuz davasında hakim karşısına çıkıyor

18.12.2020 09:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.Anadolu Kültür A.Ş.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor.
Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanmış ve beraat etmişti. Tahliyesine karar verilen Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle itirazı nedeniyle ceza evinden çıkamadan yeniden tutuklanmıştı. FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kapsamında yargılanmasına bugün başlanacak.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan ilk duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala’nın savunma yapması bekleniyor.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmanın gerçekleştirmeye teşebbüs ettiği darbe girişiminde rol aldıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelilerin darbe girişimi öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına darbe girişimini sevk ve idare eden örgütün mahrem sorumluları ve birbirine paralel bir kısım irtibatlarıyla darbe girişimine hazırlık hareketlerinde bulundukları vurgulandı.
Şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğunun anlatıldığı iddianamede, şüphelilerden Henri Barkey’in darbe girişimin gerçekleştirilmeye teşebbüs edildiği gün Türkiye’ye geldiği ve faaliyetini gizlemek amacıyla bir oturum tertip edildiği kaydedildi.
İddianamede şüpheliler Osman Kavala ve Henri Barkey’in, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Bu bölgelerde oturanlar dikkat Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Balon balığı kanser hastaları için umut olabilir

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Denizin dibinden bisiklet çıkarıldı! Ekipler ve vatandaşlar şaşkına döndü

Denizin dibinden çıkarıldı! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

İSKİ su kesintisi 18 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

18 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

Fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

e-Devlet abonelik iptali 2021... e-Devlet'ten abonelik iptali başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet'ten su, elektrik, internet, doğalgaz iptali yapma!

Beş adımda abonelik feshi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.