Osman Kavala adliyeye sevk edildi

Gezi Parkı eylemleri davasının son duruşmasında sekiz sanıkla birlikte beraat eden ancak hemen ardından hakkında "15 Temmuz soruşturması" nedeniyle gözaltı kararı çıkarılan iş insanı Osman Kavala emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

841 gündür cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu‘ndan bugün tahliye edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilerek polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kavala, buradaki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Beraat etmişti

Gezi Parkı davasının altıncı ve son duruşması dün Silivri'de İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi‘nde görülmüştü. İş insanı Osman Kavala'nın 841 gündür tutuklu olduğu davada mahkeme heyeti Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkında tüm suçlardan beraat kararı vermiş, ifadesi alınmayan yurtdışındaki yedi sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçunu düzenleyen 309'uncu maddesi uyarınca gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Başsavcılık ayrıca Kavala ile birlikte dokuz sanık hakkındaki beraat kararına itiraz için mahkemeye süre tutum dilekçesi vermişti.

DW, DHA, HT, BK

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