Osman Kavala: Anadolu Kültür, kapatma davasına 'hukuksuzluğun devamı' diyerek tepki gösterdi

Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalarda tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan kapatma davası için "Osman Kavala'nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı" ifadesini kullandı.

Anadolu Kültür'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şirket için 'faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde kar amacı gütmeden yürüttüğü" gerekçesiyle dava açıldı" denildi.

Açıklamada, son dönemde bazı basın organlarında çıkan haberlere tepki gösterildi ve bunlarla ilgili yargı yoluna gidileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlere konu olan dava, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir şirkete 'faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kâr amacı gütmeden yürüttüğü' gerekçesiyle açılan ilk dava olma özelliği taşımaktadır. Kasıtlı olarak sızdırılan haberler ise, içi boş, delillerden yoksun dava dosyasına gazete kupürü biçiminde, sözde 'deliller' sunmak amacıyla 'düzenlenmiştir'.