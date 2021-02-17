HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Osman Kavala: Anadolu Kültür, kapatma davasına 'hukuksuzluğun devamı' diyerek tepki gösterdi

Osman Kavala: Anadolu Kültür, kapatma davasına 'hukuksuzluğun devamı' diyerek tepki gösterdi

17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Osman Kavala: Anadolu Kültür, kapatma davasına 'hukuksuzluğun devamı' diyerek tepki gösterdi

Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalarda tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş hakkında kapatma davası açıldı. Anadolu Kültür'den yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın açtığı fesih davası için, "Osman Kavala'nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı" denildi.

Gezi Parkı eylemleri ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili açılan davalarda tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş, Ticaret Bakanlığı tarafından açılan kapatma davası için "Osman Kavala'nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı" ifadesini kullandı.

Anadolu Kültür'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir şirket için 'faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde kar amacı gütmeden yürüttüğü" gerekçesiyle dava açıldı" denildi.

Açıklamada, son dönemde bazı basın organlarında çıkan haberlere tepki gösterildi ve bunlarla ilgili yargı yoluna gidileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberlere konu olan dava, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bir şirkete 'faaliyetini dernek ve vakıflara benzer şekilde, kâr amacı gütmeden yürüttüğü' gerekçesiyle açılan ilk dava olma özelliği taşımaktadır. Kasıtlı olarak sızdırılan haberler ise, içi boş, delillerden yoksun dava dosyasına gazete kupürü biçiminde, sözde 'deliller' sunmak amacıyla 'düzenlenmiştir'.

"Anadolu Kültür A.Ş.'ye karşı açılan fesih davası tamamen hukuksuzdur. Bu dava, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şirketimiz hesaplarında Ceza Kanunları kapsamında suç sayılan herhangi bir hususa rastlanmamış olması nedeniyle, adeta 'icat edilmiş' ve yürürlüğe sokulmuştur."

Açıklamada ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu talep ile açılan ilk dava olan bu dava, maalesef Türkiye'de hukukun araçsallaştırılmasının önemli örneklerinden biri olmuştur ve bundan sonra da bu şekilde anılacaktır. Söz konusu dava, Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Osman Kavala'nın maruz kaldığı hukuksuzluğun devamı niteliğindedir" denildi.

https://twitter.com/anadolu\_kultur/status/1361595434888757250

Neden kapatma davası açıldı?

Yeni Şafak gazetesindeki haberde, Ticaret Bakanlığı'nın Anadolu Kültür ile ilgili olarak statüsü "şirket" olan ve "ekonomik amaç için kurulmasına" karşın gelirinin büyük kısmını yurtiçi ve yurtdışından yapılan fon, bağış ve hibelerden sağlayıp dernek ve vakıf gibi faaliyette bulunduğu, yani ekonomik amaçlı değil, sosyal amaçlı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle kapatma davası açıldığı belirtilmişti.

Haberde, davanın 17 Ağustos 2020 tarihinde açıldığı ifade edilmişti.

Gezi protestolarının organizatörü olduğu iddiasıyla açılan davadan beraat etmesine rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olma ve casusluk suçlamalarıyla hakkında arka arlaya davalar açılan ve tahliye talepleri reddedilen Kavala, 39 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kavala'nın tutukluğunun hak ihlali olduğuna hükmetmiş, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Türkiye'ye Kavala'nın bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu! Her yerde aranıyordu! Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu!
Erdoğan'dan AK Parti kongresi eleştirilerine yanıtErdoğan'dan AK Parti kongresi eleştirilerine yanıt
Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?Mevlid kandili nedir, neden önemlidir?

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'ni salladı

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Emniyet’e ilk ATAK helikopteri teslim edildi

'Dosta güven düşmana P-Atak'

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu

Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu

HDP Grup Başkanvekili Beştaş'tan PKK'ya çağrı: Rehin aldıkları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Son Dakika: Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun için bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

AK Partili Öznur Çalık'tan Pervin Buldan'la yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama: 'Bir süre misafir edilir, bırakılır' dedi

O görüşmeyi anlattı: 'Bir süre misafir edilir, bırakılır' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresi eleştirilerine yanıt

Erdoğan'dan AK Parti kongresi eleştirilerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.