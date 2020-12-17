Osman Kavala hakim karşısına çıkıyor

Kavala ve Barkey'in yargı sürecini insan hakları savunucuları yakından takip ediyor. Duruşma öncese Alman haber ajansı dpa'ya davayı değerlendiren Uluslararası Af Örgütü uzmanı Milena Büyüm, mahkemenin Kavala hakkında beraat ve tahliye kararı vermesi gerektiğini söyledi.

Kavala ve gıyabında yargılanacak olan Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada Kavala ve birlikte yargılandığı ABD merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi (CFR) kıdemli uzmanı Henri Barkey'e Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesince "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmak" ve 328. madde uyarınca da "siyasal ve askeri casusluk" suçlamaları yöneltiliyor.

Kavala'ya hakkında hazırlanan yeni iddianamade beraat ettiği Gezi davasıyla ilgili suçlamalar da yöneltiliyor.Gezi davasından beraat ettikten sonra tekrar tutuklanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, hakkında açılan yeni davada Cuma günü yeniden hakim karşısına çıkıyor.

Hazırlanan iddianamede hiçbir kanıt yer almadığına işaret eden Büyüm, Kavala hakkındaki hukuki sürecin büyük bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti.

Af Örgütü'nün Türkiye temsilciliği de "Türkiye yetkililerini adaleti sağlamaya" çağırdı. Örgütün Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Osman Kavala'nın cezaevine gönderilmesinin üzerinden üç yıldan uzun bir süre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararının üzerinden ise bir yıl geçtikten sonra, Türkiye yetkililerini, adaleti sağlamaya çağırıyoruz" denildi.

Beraat ettiği Gezi davasıyla ilgili suçlama yöneltilmişti

15 Temmuz öncesi Kavala ve Barkey'nin yaptığı görüşmelerin anlatıldığı iddianamede, "Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesindeki faaliyetlerinin hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde darbe girişimi hazırlıkları ile kesiştiği, bu durumun her iki şüphelinin de 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları" iddia ediliyor.

İddianamede Kavala'ya beraat ettiği Gezi Parkı eylemleriyle ilgili de suçlamalar yöneltiliyor. Kavala'nın, Gezi sürecinde İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Raportörü Emma Sinclair-Webb'le çok sıkı ilişki içerisinde olduğu, hatta zaman zaman Sinclair-Webb'in Kavala'nın telefonundan başka yabancı kişilerle görüşmeler gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtiliyor ve Kavala'nın yönlendirmesi ile Sinclair-Webb'in Türkiye üzerinde uluslararası baskı kurulması için bir dizi faaliyette bulunduğu öne sürülüyor.