Osman Kavala Hakkında Tekrar Gözaltı Kararı

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında bugün önce beraatine karar verilen Osman Kavala hakkında bu kez de 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "kamuoyunda 'Gezi Olayları' olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında; eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının 19/02/2019 tarihli iddianamesi ile kamu davası açıldığı" hatırlatıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Şubat 2020 tarihli kararıyla hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Mehmet Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebi ile ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."