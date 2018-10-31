Osman Kavala: Hayatımdan aylar eksiliyor

Kavala, özgürlüğüne ve ailesine kavuşmak istediğini belirtti.Bir yıldır Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala açık bir mektup kaleme aldı. Kavala'nın mektubu, Çarşamba günü avukatlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısında okundu.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Kavala mektubunda "Silivri'de ikametimin birinci yılı tamamlandı. Beni anayasal düzeni ve hükümeti devirmeye teşebbüsle suçlayanların her geçen gün bu suçlarla alakam olmadığını daha iyi fark ettiklerine inanıyorum. Ancak bu öğrenme süreci benim özgürlüğüm pahasına oluyor" ifadelerini kullandı.

Kavala, "Hayatımdan aylar eksiliyor. Bir an önce özgürlüğüme, aileme, dostlarıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Mahkeme öncesi uzun tutuklama ve yargılamaların peşinen ceza haline getirilerek istismar edildiğini söyleyen Kavala, bunlara son verilmesini "hayati önemde gördüğünü" belirtti.

Osman Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, müvekkilinin bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunmasına rağmen bir iddianamenin mevcut olmamasını eleştirdi. Avukatların kayıtlara erişiminin sınırlı olduğuna değinen Koyuncu, bu nedenle müvekkillerine yöneltilen suçlamaların arka planından bihaber olduklarına dikkat çekti.