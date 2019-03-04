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Osman Kavala iddianamesi kabul edildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:27 | Son Güncelleme

GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin, Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin, Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Memet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan 657 sayfalık iddianamede 2'si tutuklu, 6'sı firari 16 şüpheli yer alıyor. Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi "şüpheli" olarak bulunuyor.
Tüm şüpheliler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.
Savcılıkça 20 Şubat tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin incelenmesi bugün tamamlandı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. Ancak duruşmanın ne zaman yapılacağına ilişkin henüz tensip zaptının hazırlanmadığı öğrenildi.

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