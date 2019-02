Osman Kavala iddianamesi tamamlandı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, tutuklu Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Gezi eylemleri sürecinde Türkiye genelindeki olaylardan sorumlu tutulan şüphelilerin hükumeti devirmeye teşebbüs ve gezi olaylarını finanse etmekle suçlandığı iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu 746 müşteki yer aldı.

Gezi Olaylarına ilişkin tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianame başsavcılık onayının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

2’si tutuklu 6’sı yakalamalı 16 şüpheli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede Mehmet Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi şüpheli olarak yer aldı.

Mehmet Osman Kavalı ve Aksakoğlu’nun tutuklu şüpheli olarak yer aldıkları iddianamede firari Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz, Hanzade Germiyanoğlu hakkında ise yakalama kararı olduğu belirtildi.

Hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu’nun da arasında bulunduğu 746 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede şüphelilerin, “Hukümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca şüpheliler hakkında, “Mala zarar verme”, “Nitelikli mala zarar verme” “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya değiştirilmesi, “İbadet hanelere ve mezarlıklara zarar verme”, “6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” “Nitelikli yağma”, “Nitelikli yaralama” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından da cezalandırılmaları talep edildi.

“2011’den itibaren olayları yönlendirme ve başlatmaya çalışıldı”

Giriş, tespit edilen deliler ve müştekilere yönelik işlenen eylemler olmak üzere 3 bölümden oluşan iddianamede, “2013’de ülkemizde meydana gelen kamuoyunda Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan ancak aslında bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili şüphelilerin söz konusu olayları 2011’den itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalışmaları, bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunmaları ve yine 2013’de sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve finansmanı ile koordinasyonunun sağlaması hususundaki filleri iddianame konusu edilmiş olup, yine şüphelilerin bu olaylarda tepe yönetiminde yer almaları sebebiyle bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarında TCK 312/2 kapsamında dolaylı fail olmaları sebebiyle bu olaylarla ilgili olmaları nedeniyle haklarında iddianame düzenlenmiştir” denildi.

Gezi Kalkışma hareketine ilişkin değerlendirmeler yer aldı

Olaylarda zarar gören müşteki ifadelerine, görüntü incelemelerine ve ihbarlara yer verilen iddianamede occupy(işgal etmek) hareketi, Türkiye’de Ayaklan İstanbul Hareketi, Gezi Kalkışma hareketlerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantısına yer verildi

İddianamenin ikinci bölümünde ise Gezi kalkışmasına ilişkin tespitler, Anadolu Külür A.Ş.’nin rolü, Taksim Dayanışmasının kalkışmadaki rolü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantısı, Gezi kalkışmasının suigenerist(kendine özgü) yapısı ve unsurları ele alındığı öğrenildi.



PARTNER Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları