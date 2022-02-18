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Osman Kavala Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Osman Kavala neden tutuklu?

18.02.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Kavala basında yer alan haberlerin ardından sık sık gündeme geliyor. Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İletişim Yayınları'nın sahibi olarak bilinen Osman Kavala hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki Osman Kavala Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Osman Kavala neden tutuklu? İşte detaylar...

Osman Kavala Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Osman Kavala neden tutuklu?

Osman Kavala 1980'den beri sivil toplumun gelişmesi için yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra ile evli olan Osman Kavala basında yer alan haberler dolayısıyla sık sık gündem oluyor. Bu kapsamda Osman Kavala Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Osman Kavala neden tutuklu? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Osman Kavala'nın hayatı ve biyografisine ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

Osman Kavala neden hapiste? Avrupa Konseyi'nin kararı ne oldu?

OSMAN KAVALA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Osman Kavala, 1957 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya geldi.

Osman Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Osman Kavala babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında hayatını kaybetmesinin etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başladı.

Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Osman Kavala, Murat Belge’yle birlikte Türkiye’nin en büyük yayın evlerinden biri olan İletişim Yayınlarının da kurucusudur.

Osman Kavala neden hapiste? Avrupa Konseyi'nin kararı ne oldu?

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLU?

Osman Kavala'nın Gezi Parkı odaklı olaylar sebebiyle açılan davada beraatine ve tahliyesine karar verilmişti. Fakat Osman Kavala, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişimine ilişkin açılan soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Osman Kavala neden hapiste? Avrupa Konseyi'nin kararı ne yönde oldu?

Osman Kavala, 2017'nin Kasım ayında tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Kavala, şu an tutuklu olarak hapiste.

Osman Kavala Kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

OSMAN KAVALA'IN EŞİ AYŞE BUĞRA KİMDİR?

Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, 19 Aralık 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Ayşe Buğra'nın babası roman yazarı Tarık Buğra, annesi ise oyun yazarı Jale Baysal'dır.

Ayle Buğra, Robert Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Yüksek lisansını Laval Üniversitesi'nde tamamlayan Ayşe Buğra, doktorasını ise McGill Üniversitesi'nde yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi, McGill Üniversitesi, Sherbrooke Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Ayşe Buğra, şu an Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Çağlar Keyder ile birlikte Sosyal Politika Forumu'nun da kurucusu olan Ayşe Buğra, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Çok sayıda dergide makaleleri yayımlanan Ayşe Buğra, iş insanı Osman Kavala ile evlidir.

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