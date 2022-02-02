Osman Kavala 1980 yılından bu yana sivil toplumun gelişmesi için yaptığı çalışmalarla biliniyor. Osman Kavalı'nın tuttukluluk sürecinin devam etmesine ilişkin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yapılan açıklama sonrası Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yayımladı. Konseyin devam eden bağımsız yargı sürecine saygı ilkesini ihlal ettiği ifade edilirken bu son dakika gelişmesi sonrası Osman Kavala neden hapiste? Avrupa Konseyi'nin kararı ne yönde oldu? Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına neden tepki gösterdi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin bilgileri sizler için derledik.

OSMAN KAVALA NEDEN HAPİSTE?

Osman Kavala'nın Gezi Parkı odaklı olaylar sebebiyle açılan davada beraatine ve tahliyesine karar verilmişti. Fakat Osman Kavala, Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişimine ilişkin açılan soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Osman Kavala, 2017'nin Kasım ayında tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Kavala, şu an tutuklu olarak hapiste.

OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ AVRUPA KONSEYİ'NİN KARARI NE YÖNDE OLDU?

Avrupa Konseyi’nin icra organı Bakanlar Komitesi, Osman Kavala dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne intikaline ilişkin oylama yaptı. Ara karar oy çokluğuyla kabul edildi. Böylelikle Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA KONSEYİ'NİN OSMAN KAVALA KARARINA NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet görüşümüz, bugüne kadar gösterdiğimiz işbirliği anlayışıyla uyumlu olarak, 19 Ocak 2022 tarihinde Avrupa Konseyi’yle paylaşılmıştı. Görüşümüzde, ülkemizin AİHM kararının gereğini yerine getirdiği, Kavala’nın tutukluluk durumunun halen devam eden başka bir yargı süreci nedeniyle olduğu ayrıntılarıyla açıklanmış ve konunun hukuk ilkeleri temelinde incelenmesi çağrısında bulunulmuştu. Buna rağmen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün (2 Şubat) Kavala davasının AİHM’e havale edilmesine dair bir ara kararı oy çokluğuyla kabul etmiştir. Böylelikle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ülkemizde devam eden bağımsız yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan yaklaşımını devam ettirmiş ve yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir"

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Osman Kavala Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İletişim Yayınları'nın sahibi olarak tanınıyor. Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışan Osman Kavala, babası Mehmet Kavala’nın vefatından sonra yönetici olmuş ve çeşitli toplumsal kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. 1957 yılında Paris'te dünyaya gelen Osman Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Murat Belge’yle birlikte Türkiye’nin en büyük yayın evlerinden biri olan İletişim Yayınlarının kurucusudur.

