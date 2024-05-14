Osman Kavala'nın avukatı başvurmuştu! Gezi Parkı davasında 'sürpriz' gelişme: Mahkeme heyeti değişti! Yeniden yargılanma...

Gezi Parkı ve Osman Kavala dosyalarına bakan 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti davadan çekildi. Söz konusu gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saymaz, "Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi." ifadelerine yer verdi.

GEZİ PARKI DAVASINDA SÜRPİZ: MAHKEME HEYETİ ÇEKİLDİ

Gezi Parkı Davası’nda karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturulduğunu duyuran Saymaz, "Gezi Parkı davasında sürpriz bir gelişme oldu" diye yazdı.

KARARDA İMZALARI VARDI

Alınan karara göre ilk yargılamayı yapan ve ceza kararlarının altında imzası bulunan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üyelerinden Mesut Özdemir ve Murat Bircan heyetten çıkartıldı.

Osman Kavala'nın yeniden yargılama talebini yeni oluşturulan heyetin değerlendireceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 3 Mayıs 2024 tarihinde yeniden yargılama için üçüncü kez dilekçe verdi. Zengin dilekçesinde, Kavala'nın ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ceza verildiğini ancak 16 Nisan 2017’deki referandumla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini, başbakanlığın ve bakanlar kurulunun kaldırıldığını, dolayısıyla mağdurun ortadan kalktığını belirtti.

ABDULKADİR SELVİ KÖŞESİNE TAŞIMIŞTI

Abdulkadir Selvi, 17 Nisan'da kaleme aldığı köşesinde Osman Kavala ile Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye bir faydasının olmadığını belirtirken, "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Selvi'nin yazısına ise MHP'den tepki gelmiş, Bahçeli, Abdulkadir Selvi'ye de sert sözlerle yüklenmişti. Bahçeli, "Emin olunuz bu şahıs, doğrudan doğruya 'Osman Kavala serbest bırakılmalıdır' dese daha tutarlı ve omurgalı olurdu" demişti.







