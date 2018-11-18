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Osman Kavala soruşturması: 1 kişi tutuklandı, 10 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 01:14 | Son Güncelleme

ANADOLU Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 10'u serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı.

Müslim SARIYAR - İSTANBUL,(DHA)ANADOLU Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 10'u serbest bırakılırken bir kişi tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 20 kişiden Betül Tanbay, Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, Meltem Aslan, Hande Özhabeş, Hakan Altınay, Yiğit Ekmekçi, Yusuf Cıvır ve Çiğdem Mater ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında Yiğit Aksakoğlu ise tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri soruyor.

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