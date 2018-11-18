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Osman Kavala soruşturması: 1 kişi tutuklandı, 13 kişi serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

ANADOLU Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)- ANADOLU Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Mine Özerden ise gözaltına alınmadan emniyete telefonla çağrıldı. Savcılığın emniyette işlemlerini tamamladığı şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ve Yusuf Cıvır tutuklanmaları talebiyle dün gece mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi. Yusuf Cıvır ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri en son tamamlanan şüphelilerden Filiz Telek ve Ayşegül Güzel de bu sabaha karşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri daha önce tamamlanan diğer şüpheliler Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Betül Tanbay Tüten, Çiğdem Mater Utku da ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Hande Özhabeş, Meltem Aslan Çelikkan, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ve Bora Sarı da 16 Kasım, cuma günü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

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