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Osman Kavala soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 22:18 | Son Güncelleme

ANADOLU Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ANADOLU Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde
düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ile Anadolu Kültür AŞ Sivil İtaatsizlik'ten Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.

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