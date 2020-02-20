İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Gezi Parkı davasında önce beraatine karar verilen ancak daha sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltına alınan Osman Kavala, tutuklandı.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, gözaltı kararının ardından ifadesi alınmak üzere Silivri Cezaevi’nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştü. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Kavala, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında dün karar çıkmıştı. Aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da olduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti. Davanın tutuklu bulunan tek sanığı Osman Kavala'nın bu kararla tahliye edilmesi öngörülüyordu.

Ancak, yakınları Silivri yakınlarındaki bir benzin istasyonunda Kavala’nın tahliye edilmesini beklerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir açıklama yayınlayarak Kavala hakkında başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı alındığını duyurmuştu.

Açıklamada, ‘‘Yargılama sonunda tahliyesine karar verilen sanık Mehmet Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında TCK'nın 309. maddesi uyarınca ‘Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs’ suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir’’ denmişti.

