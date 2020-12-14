Osman Kavala'nın bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi gündemine geliyor

30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı olayları nedeniyle yargılandığı davada, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamalarından Kavala'nın 18 Şubat'ta beraat ve tahliyesine karar verdi.

Kavala, üç gün sonra; 18 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı "casusluk" suçlaması nedeniyle verilen tutukluluğun hukuki olmaması ve kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Kavala'nın "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerlerle tutuklanması ve AYM'nin bireysel başvurusunu makul sürede incelenmemesi"ni gerekçe göstererek, bu durumun hak ihlali olduğunu belirterek, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.

Kavala hakkında, daha sonra 9 Mart'ta da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen darbe girişim soruşturması kapsamında da "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", yani "casusluk" suçlamasıyla tututlama kararı verildi.

AYM; bu başvuruyu 29 Eylül'de gündemine aldı. Ancak Kavala hakkında, yeni bir dava açılmış olmasını dikkate alarak karara bağlamayıp, erteledi. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kavala, AİHM'in verdiği kararın, diğer suçlamaları da kapsadığı gerekçesiyle, casusluk suçlaması nedeniyle tutukluluğunun devam ettirilmesinin "hukuki olmaması" ve "kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edilmesi" nedeniyle bireysel başvuruda bulunmuştu.

Siyasetin de tartışma konusu

Kavala'nın tutukluluğu iç siyasetin de en önemli tartışma konularının başınde geliyor. Geçen Eylül ayında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kavala ve eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın uzun tutukluluğunu eleştirerek, "Sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler. Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır" sözleri nedeniyle hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ittifak ortağı MHP'nin sert tepkisine neden olmuştu.

Arınç'ı istifaya götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifasının ardından, hukuk ve ekonomide "reform" kararını açıklamasının ardından ise Kavala'nın tutukluluğu, AKP içinde de tartışmaya yol açtı.

Erdoğan'ın "hukuk reformu" açıklamasının ardından eski TBMM Başkanı ve AKP hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç, 19 Kasım'da katıldığı bir televizyon programında Kavala ve Demirtaş'ın tutukluluğunu eleştirdi. Kavala ve Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ifade eden Arınç, Osman Kavala'nın hala tutuklu olmasına ise "hayret ettiğini" söyledi.